Кримський міст має специфічний симптом, Кремль може перетворити його на ядерну базу, – Бабин

Окупанти запустили 30 червня вантажний залізничний рух незаконно побудованим Кримським мостом. Старт саме зараз є "специфічним симптомом", оскільки перевезення вантажів не вплинуть на цінову політику, однак значно спростять постачання армії та створення ядерної бази держави-агресора на півострові.

Таку думку в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL висловив колишній постійний представник президента України в АР Крим Борис Бабін.

– Експерти неодноразово попереджали про слабкі місця цієї конструкції та прогнозували навіть обвалення в разі перевантаження. Чи станеться це?

– Питання суто прогнозоване. Звісно, ризики є, звісно, були порушення під час будівництва. Це ніхто не заперечує, навіть окупанти. Чи воно проявиться сьогодні, або через рік, або через 5 років – невідомо, це технічне питання, але ризики є.

Окрім того, загалом запуск вантажного сполучення саме зараз є, як на мене, дуже специфічним симптомом, адже зрозуміло, що логістика забезпечення Криму як військової бази, як знаряддя російської агресії була неможлива без вантажного залізничного сполучення. Тепер росіяни його мають.

– Як Ви оцінюєте користь (економічну, політичну, військову) від мосту на сьогодні?

– Економічно це дійсно може певною мірою спростити для росіян перевезення в Крим окремих видів вантажів. Це, звісно, не вплине на цінову політику на півострові, бо залізниця не електрифікована. Для того щоб довезти це все до Сімферополя, Севастополя, все рівно треба витрачати паливо, змінювати локомотиви. Тобто тут логістика певною мірою покращується, але на економіку принципово не вплине.

Думаю, це остаточно припинить вантажообіг кримських портів. Тому що сьогодні немає практичного сенсу заводити судна, коли ви можете спокійно розвантажуватися в російських, а не в українських портах, щоби не створювати ризики для судноплавства – у Новоросійську, в Єйську чи в Анапі. Тому буде ще більший занепад в українських портах.

Володимир Путін на Кримському мосту

Політично й надалі будуть розкручувати фактор встановлення фонового економічного контролю над півостровом. Тут задумано ще багато пропаганди.

А військовий складник має два виміри. Перший, як я вже казав, – це спрощений порядок постачання російської армії, спрощення розгортання в разі ескалації конфлікту, спрощення використання Криму як плацдарму для російської агресії. Це очевидні речі, бо без залізничного сполучення Росії дуже важко проводити величезні військові операції.

Росія – не морська держава, в неї доволі обмежений флот, морське сполучення – це завжди слабке місце для неї. Але залізничне сполучення це частково спрощує.

Крім того, не забувайте, що в Російській Федерації ядерна зброя та обслуговування ядерної зброї, згідно з регламентом, здійснюється насамперед залізничним транспортом. Тому сьогодні наявність вантажного залізничного сполучення спрощує нуклеаризацію півострова та створює передумови для формування в Криму ядерної бази російської армії.

– З’явилася інформація про те, що Кримським мостом, попри заборону, перевозять небезпечні вантажі.

– Мене це не дивує. А хто це буде контролювати? Звісно, вони можуть перевозити що завгодно. Це може бути ядерна зброя, ракетне паливо, токсичні відходи з Криму чи в Крим. Тут немає жодних меж.

Якщо Кримський міст завалиться, постраждає все судноплавство Азовського моря

– Якщо міст завалиться, хто від цього програє в першу чергу?

– Судноплавство – усе судноплавство Азовського моря. Якщо ймовірна катастрофа трапиться, то вона ускладнить рух Керченською протокою. Це величезна проблема, яка виникне.

– Проблема постачання прісної води в Крим залишається вкрай гострою для окупанта. В ефірі Obozrevatel TV Ахтем Чийгоз не виключив, що Кремль може піти на захоплення півдня України за кримським сценарієм. Як Ви розцінюєте таке припущення?

– Я дуже критично ставився до висловлювань політиків, особливо опозиційних. Та більше політика, ніж аналітика. Але є думки щодо певних небезпек представників Міністерства оборони України, Міністерства закордонних справ, а також заяви колишніх високопосадовців НАТО. Цим джерелам я трохи можу довіряти. Вони говорять про небезпечну ситуацію.

– Чи вдасться Україні повернути Крим протягом найближчих 10 років?

– Це можливо. Але все залежить від нас. Якщо ми підкріплюємо слова певним рівнем діяльності, чого, на жаль, не було і рік тому, і не можна спостерігати нині, – то можливо.

На 90 % це питання до нас. Агресор на те й агресор, щоб захоплювати, знищувати, закріпачувати. Якщо ми обмежимо протидію агресії заявами й підняттям прапорів, то деокупація, на жаль, буде відкладатися. Виключно через це, через відсутність бажання щось робити в реальному житті, а не в соцмережах, у заявах і так далі.

Подивимося, що буде далі. У нинішньої влади ще є певний ліміт часу.