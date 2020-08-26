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Крим вже перетворився на табір з підготовки майбутніх бойових загонів Путіна, – блогер

Борис Бондар
Борис Бондар
Розслідування
2,2 т.
У Криму продовжують мілітаризацію дітей під час канікул

У Криму продовжують мілітаризацію дітей під час канікул. Telegram-канал Анатолій Штірліц

Під тимчасово окупованому Росією Криму продовжують тотальну мілітаризацію школярів. Військові збори і вишколи провели на півострові 24 серпня.

Відповідні кадри оприлюднив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). На них зображено, як школярі в камуфляжній формі і військових касках беруть участь у вишколах зі зброєю без бойових магазинів.

"Захоплений Крим вже перетворився на табір з підготовки майбутніх бойових загонів Путіна. Сімферополь 24.08.20 р." – написав блогер.

Дітей в Криму одягають в камуфляж і видають зброю

Дітей в Криму одягають в камуфляж і видають зброю (Telegram Анатолій Штірліц)

Правозахисники та представники міжнародних організацій неодноразово звертали увагу на посилену мілітаризацію дітей російською окупаційною владою в Криму.

У Криму проводять набір до військово-патріотичного руху "Юнармія"

У Криму проводять набір до військово-патріотичного руху "Юнармія" (Telegram Анатолій Штірліц)

Вони відкривають в кримських школах кадетські класи і проводять набір до військово-патріотичного руху "Юнармія". Дітей вчать розбирати зброю і стріляти, носити камуфляж і ходити строєм.

На канікулах дітей навчають поводитися зі зброєю

На канікулах дітей навчають поводитися зі зброєю (Telegram Анатолій Штірліц)

Влада Криму влаштовують вишколи для дітей

Влада Криму влаштовують вишколи для дітей (Telegram Анатолій Штірліц)

У Криму продовжують тотальну мілітаризацію школярів

У Криму продовжують тотальну мілітаризацію школярів (Telegram Анатолій Штірліц)

Прокуратура АРК у вересні 2019 року відкрила провадження через "пропаганду війни серед дітей" в Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у тимчасово окупованому Росією Криму дітям влаштували чергове "посвячення" у воєнізовану організацію "Юнармія".

У тимчасово окупованому Росією Криму продовжують тотальну мілітаризацію школярів. Навіть незважаючи на карантин, справжні вишколи зі стріляниною зі зброї загарбники влаштовують в різних містах українського півострова.

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  2. Розслідування