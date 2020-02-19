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19 лютого • оновлено в 14:00
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/ Розслідування

Кремль у військовому чаді: Машовець пояснив нарощування сил РФ біля кордонів України

2.5т
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Координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Костянтин Машовець заявив, що нарощування боєздатності російського угруповання на кордоні з Україною є наслідком "військового чаду" Кремля.

Росія посилює свою військову присутність на всіх напрямках, проте, "великий наступ може послідувати, а може й ні. Це рішення вищого військово-політичного керівництва РФ", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи заяву представника ГУР про істотне збільшення військового потенціалу Росії біля кордонів України.

За словами експерта, Кремль нарощує військовий потенціал і в анексованому Криму, і на окупованих територіях Донбасу, "і в Арктиці, і на північно-західному напрямку, і на південно-західному". Але щоб зробити висновок про підготовку до масштабного наступу, необхідно мати інформацію про те, "який склад угруповання, чим воно озброєне, як зосереджене, якими запасами володіє". "Тоді можна зробити висновок, для яких дій воно призначене і як його можна використовувати", – пояснив Машовець.

Володимир Путін

Володимир Путін

У той же час він підкреслив, що посилення російської армії не можна вважати способом психологічного тиску на Україну. "Уявіть собі в масштабах країни вартість нарощування боєздатності, поновлення наступальних озброєнь та решти. Просто для того, щоб грати на нервах?" – запитав він.

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Як писав OBOZREVATEL, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скибицький заявив про те, що збройні формування Російської Федерації за останній час втричі збільшили свій військовий потенціал поблизу українських кордонів. Він зазначив, що, за розрахунками української розвідки, до 2022-2023 року ударні угруповання РФ будуть здатні проводити повноцінні стратегічні наступальні дії проти України навіть без проведення мобілізації.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Ексклюзив
Особа
Костянтин Машовець
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
на Юго-Севере усиливает группировку... теперь все понятно... )
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1
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филя филя
филя филя
тут ваши же эксперты говорят что хоть из каспия Россия может расхреначить Украину но не делает этого. и тут же другой говорит про военный угар)) идиотизм сферический вакууме)
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Подождите, мы же уже шестой год наступает, а вы доблестно нас крошите. Как это, только наращиваем??)
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