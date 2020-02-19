Кремль у військовому чаді: Машовець пояснив нарощування сил РФ біля кордонів України

Координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Костянтин Машовець заявив, що нарощування боєздатності російського угруповання на кордоні з Україною є наслідком "військового чаду" Кремля.

Росія посилює свою військову присутність на всіх напрямках, проте, "великий наступ може послідувати, а може й ні. Це рішення вищого військово-політичного керівництва РФ", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи заяву представника ГУР про істотне збільшення військового потенціалу Росії біля кордонів України.

За словами експерта, Кремль нарощує військовий потенціал і в анексованому Криму, і на окупованих територіях Донбасу, "і в Арктиці, і на північно-західному напрямку, і на південно-західному". Але щоб зробити висновок про підготовку до масштабного наступу, необхідно мати інформацію про те, "який склад угруповання, чим воно озброєне, як зосереджене, якими запасами володіє". "Тоді можна зробити висновок, для яких дій воно призначене і як його можна використовувати", – пояснив Машовець.

Володимир Путін

У той же час він підкреслив, що посилення російської армії не можна вважати способом психологічного тиску на Україну. "Уявіть собі в масштабах країни вартість нарощування боєздатності, поновлення наступальних озброєнь та решти. Просто для того, щоб грати на нервах?" – запитав він.

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Як писав OBOZREVATEL, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скибицький заявив про те, що збройні формування Російської Федерації за останній час втричі збільшили свій військовий потенціал поблизу українських кордонів. Він зазначив, що, за розрахунками української розвідки, до 2022-2023 року ударні угруповання РФ будуть здатні проводити повноцінні стратегічні наступальні дії проти України навіть без проведення мобілізації.

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