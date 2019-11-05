"Котел для добровольців": Звіробій забила на сполох через відведення військ на Донбасі

На Донбасі, після відходу Збройних сил України з селища Золоте, добровольці, що залишилися в зоні розведення військ, потраплять у "котел".

Про це заявила в ефірі ObozTV волонтерка і учасниця війни на Донбасі Маруся Звіробій. На її думку, українське керівництво може піти на співпрацю з Росією і пожертвувати добровольцями.

"Котел для добровольців зараз буде. Добровольці сказали – ми не відійдемо, це справа честі для добровольчих батальйонів – відходити з Золотого або не відходити", – зазначила Звіробій.

"Наші керівники знають цю рису добровольців. Зараз вони на ній зіграють. Якщо вони підуть на співпрацю з РФ, то все буде красиво – наші війська відведуть, добровольці залишаться, туди з'їдеться ще багато активу, який мало не останній сьогодні залишається в Україні. Вони з'їжджаються на допомогу добровольцям, а там підійдуть "Гради", артилерія. Там посилюється зараз наступ і їх зрівняють з землею", – заявила вона.

Волонтерка не вірить, що після розведення сил Золоте залишиться сірою зоною: "Це не буде сіра зона. Ми за шість років війни жодного разу не бачили, щоб Росія дотрималась своїх обіцянок – жодного".

"Зараз наш штаб ООС пише, що триває дзеркальне розведення військ. Немає жодного доказу на сьогоднішній день, що з того боку триває розведення військ... Водночас, люди, які у нас стоять на передовій, зараз кричать і скидають інформацію про те , що вони не тільки не відводять свої війська. Днями була інформація, що туди завозять снайперські групи. Ми будемо зараз просто втрачати людей", – підкреслила Звіробій.

"Я на цій війні була особисто. Я знаю цього ворога. З того досвіду, який я маю, я вважаю, що він не просто не відійде, він буде наступати. Будуть серйозні втрати. Мені страшно за людей, які висловлювали проукраїнську позицію, виходили на мітинги, знаходяться в цій сірій зоні. Ми дуже ризикуємо їх життями", – додала вона.

Зустріч добровольців з президентом Володимиром Зеленським у Золотому prm.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, після розведення військ біля Станиці Луганської і Золотого аналогічна процедура повинна відбутися в районі населеного пункту Петровське.

Спочатку в Петровському розведення мало стартувати 4 листопада. Однак після обстрілу з боку терористів "ДНР" українська сторона виступила з жорсткою заявою.

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