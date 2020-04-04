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4 квітня • оновлено в 15:45
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Коронавірус у Донецьку: люди ходять без масок, кафе і ринки працюють. Відео

1.6т
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Жителі окупованого Донецька повністю ігнорують загрозу коронавірусу COVID-19.

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Відеорепортаж з міста опублікувало в Facebook "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Вулицями Донецька люди ходять без масок, працює громадський транспорт, торгові центри, кафе і центральний ринок відкриті. У місті закрилися тільки кінотеатри та театри.

"Буде ще гірше, якщо ми закриємо торгові центри. Люди економічно можуть постраждати. Також наші жителі бажають якогось різноманіття", – заявив один з перехожих.

У Донецьку працюють торгові центри

У Донецьку працюють торгові центри

Скрін відео

Ажіотажу на продукти в Донецьку не спостерігається, туалетний папір є в наявності, а от гречки немає. В аптеках немає масок, антисептиків і термометрів.

Журналісту вдалося знайти тільки одного перехожого в масці. За його словами, таке відчуття, що всім "просто пофіг" на коронавірус.

"Донецькі люди загартовані. Шахтарі – народ загартований", – прокоментували ситуацію два літніх чоловіки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на те, що терористи "ДНР" не підтвердили жодного випадку зараження коронавірусом на окупованих територіях, ситуація в донецьких лікарнях критична.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна Донецьк
Теги
Донбас вірус
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Shoigu Putin suck my dick
Shoigu Putin suck my dick
Тсссс. Идёт естествый отбор.
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Тупые сепары, едьте в Крым отдохните, шашлыков пожарьте
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