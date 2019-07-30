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"Концтабірний барак закрив море!" У Криму ополчилися на дружину Пєскова

1.4т Читати матеріал російською

В окупованій Ялті (Крим) на набережній встановлюють льодовий каток для шоу дружини прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова – російської фігуристки Тетяни Навки.

Монтаж викликав обурення у місцевих жителів. Зокрема, блогер RoksolanaToday&Крим опублікувала в Twitter реакцію журналіста Євгена Гайворонського.

"Концтабірний барак дружини Пєскова закрив море в Ялті і закріпив атмосферу Освенцима в Криму. Це ще не все. Хдадореагенти вони будуть зливати в море і всі бажаючі зможуть скрепно поплавати в хімікатах", - зазначив він.

В Ялті встановлюють льодовий каток

В Ялті встановлюють льодовий каток

RoksolanaToday&Крим, Twitter

В Ялті встановлюють льодовий каток

В Ялті встановлюють льодовий каток

RoksolanaToday&Крим, Twitter

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В Ялті встановлюють льодовий каток

В Ялті встановлюють льодовий каток

RoksolanaToday&Крим, Twitter

В Ялті встановлюють льодовий каток

В Ялті встановлюють льодовий каток

RoksolanaToday&Крим, Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму місцеві жителі збунтувалися проти окупантів через побори.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Питон Каа
Питон Каа
А чего украинцы беспокоятся, крым ведь наш, ну и пусть нам будет хуже...
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