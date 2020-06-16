Командир військового корабля ВМС намагався здати Росії держтаємницю і втекти до Криму

Командир українського військового корабля намагався передати інформацію, що є держтаємницею, спецслужбам Росії.

Про це повідомляється на сайті СБУ. Вказується, що спочатку військовий без дозволу свого командування поїхав до анексованого Криму.

Там він встановив контакт зі спецслужбами РФ. Українець також отримав російський паспорт.

Після повернення капітан 2-го рангу почав збирати секретну інформацію у сфері бойової готовності Військово-Морських Сил ЗС України.

Він планував звільнитися найближчим часом, переїхати до Криму і там передати зібрані дані спецслужбам.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження. У фігуранта вилучили носії інформації, які він збирався передати іноземній стороні.

Військовослужбовець ВМС ЗСУ відсторонений від займаної посади, його допуск до державної таємниці скасували.

Вилучені речові докази

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Світлодарську, в районі проведення Операції Об'єднаних сил, СБУ впіймала колишнього міліціонера, який збирав інформацію про українську армію для "Луганської народної республіки".