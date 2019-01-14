Кинули самого у квартирі: в Івано-Франківську сталася НП з дворічною дитиною

В Івано-Франківську поліцейські знайшли дворічного хлопчика, який був сам-один у квартирі.

"Двері були відчинені, тож о 3:00 годині ночі дитина ходила по під'їзду і зраділа приходу патрульних", — повідомляє прес-служба МВС у Facebook.

З'ясувалося, що напередодні ввечері мама залишила свого сина самого вдома. Патрульні нагодували хлопчика печивом. На допомогу також прибули і працівники ювенальної превенції.

Як повідомили в МВС, зараз малюк перебуває у повній безпеці, а пошуки мами тривають.

Також поліцейський висловили подяку небайдужим сусідам, які вчасно повідомили про хлопчика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в українському пологовому будинку спалахнув скандал через НП з дитиною.

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