МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Кинули самого у квартирі: в Івано-Франківську сталася НП з дворічною дитиною

1.7тЧитати матеріал російською

В Івано-Франківську поліцейські знайшли дворічного хлопчика, який був сам-один у квартирі.

"Двері були відчинені, тож о 3:00 годині ночі дитина ходила по під'їзду і зраділа приходу патрульних", — повідомляє прес-служба МВС у Facebook.

З'ясувалося, що напередодні ввечері мама залишила свого сина самого вдома. Патрульні нагодували хлопчика печивом. На допомогу також прибули і працівники ювенальної превенції.

Кинули самого у квартирі: в Івано-Франківську сталася НП з дворічною дитиною
Кинули самого у квартирі: в Івано-Франківську сталася НП з дворічною дитиною
Кинули самого у квартирі: в Івано-Франківську сталася НП з дворічною дитиною

Як повідомили в МВС, зараз малюк перебуває у повній безпеці, а пошуки мами тривають.

Новини
За секунду до трагедії: у мережі розгорілися суперечки через НП із дитиною на переході

Також поліцейський висловили подяку небайдужим сусідам, які вчасно повідомили про хлопчика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в українському пологовому будинку спалахнув скандал через НП з дитиною.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
УкраїнаІвано-Франківськ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
1
Смішно
0
Цікаво
11
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги