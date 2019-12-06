Кількість жертв моторошної пожежі в Одесі зросла

Кількість жертв масштабної пожежі в Одесі зросла. Під завалами ввечері в п'ятницю, 6 грудня, рятувальники знайшли ще одне тіло жінки.
Про це повідомило місцеве видання "Думская" з посиланням на ДСНС. Уточнюється, що це вже п'ята жертва НП у коледжі на вулиці Троїцькій.
Особа загиблої поки невідома, вона встановлюється. Поліція підтверджує інформацію про чотирьох загиблих.
За даними на 17:00 п'ятниці, з лікарень було виписано 18 постраждалих, 11 осіб, як і раніше, перебувають у госпіталях (6 співробітників ДСНС, 3 студенти і 2 співробітники коледжу).
Пожежа в одеському коледжі
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пожежа розгорілася вдень 4 грудня. Вогонь охопив майже всі поверхи. Внаслідок НП, за неофіційними даними, загинули від 10 до 15 осіб.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
Непрямою причиною пожежі могло стати те, що в будівлі не було опалення. Ймовірно, хтось використовував електричні обігрівачі, що і призвело до проблем із проводкою. А на думку Одеської ОДА, причиною пожежі став несправний подовжувач.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Винним загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
Одесити масово здавали свою кров для потерпілих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
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