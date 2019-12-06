Кількість жертв моторошної пожежі в Одесі зросла

Кількість жертв масштабної пожежі в Одесі зросла. Під завалами ввечері в п'ятницю, 6 грудня, рятувальники знайшли ще одне тіло жінки.

Про це повідомило місцеве видання "Думская" з посиланням на ДСНС. Уточнюється, що це вже п'ята жертва НП у коледжі на вулиці Троїцькій.

Особа загиблої поки невідома, вона встановлюється. Поліція підтверджує інформацію про чотирьох загиблих.

За даними на 17:00 п'ятниці, з лікарень було виписано 18 постраждалих, 11 осіб, як і раніше, перебувають у госпіталях (6 співробітників ДСНС, 3 студенти і 2 співробітники коледжу).

Пожежа в одеському коледжі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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