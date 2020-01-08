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8 січня • оновлено в 12:58
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Катастрофа літака МАУ в Ірані: Путін раптово написав Зеленському

43.1т
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Президент Російської Федерації Володимир Путін надіслав президенту України Володимиру Зеленському телеграму після катастрофи українського пасажирського лайнера компанії МАУ в Тегерані 8 січня.

У ній він висловив співчуття у зв'язку з трагедією, повідомляється на офіційному сайті Кремля.

"Володимир Путін направив президенту України Володимиру Зеленському телеграму, в якій висловив щирі співчуття у зв'язку з трагічними наслідками аварії українського пасажирського літака під Тегераном. Глава російської держави передав слова співчуття й підтримки рідним і близьким загиблих", – йдеться в заяві пресслужби президента країни-агрессора.

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Володимир Путін

Володимир Путін

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Росія
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Соболезнования он принес, лучше бы помощь предложил и лучше материальную - этак пару-тройку лярдов баксов беспроцентного кредита.
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
Pavlov Pavel, лучше бы это исчадие ушло из пукистана на свою историческую родину - в ад, всему миру бы была радость
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
все говорят и пишут, что плюгавый фюрерок пукистана злой и жестокий вампир. а на самом деле он вон какая бубочка и лапочка. и так деток любит
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
Ш. Олег, не напрягай единственную извилину от фуражки, тебе это не понять. пукистанцам все проделки плюгавого фюрерка в радость
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1
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Korolev Vlad, Деток любит, ага, в животик их целовать, особенно мальчиков.
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Коскин Александр
Коскин Александр
Уважаемый человек написал другому уважаемому человеку. Все правильно.А мы с вами при чем?
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
Коскин Александр, не пудри мозги, которых у тебя нет от слова совсем, плюгавый фюрерок уважаем только пукистанскими холопами
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