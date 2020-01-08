Катастрофа літака МАУ в Ірані: Путін раптово написав Зеленському

Президент Російської Федерації Володимир Путін надіслав президенту України Володимиру Зеленському телеграму після катастрофи українського пасажирського лайнера компанії МАУ в Тегерані 8 січня.

У ній він висловив співчуття у зв'язку з трагедією, повідомляється на офіційному сайті Кремля.

"Володимир Путін направив президенту України Володимиру Зеленському телеграму, в якій висловив щирі співчуття у зв'язку з трагічними наслідками аварії українського пасажирського літака під Тегераном. Глава російської держави передав слова співчуття й підтримки рідним і близьким загиблих", – йдеться в заяві пресслужби президента країни-агрессора.

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!