Катастрофа літака МАУ в Ірані: Путін раптово написав Зеленському

Президент Російської Федерації Володимир Путін надіслав президенту України Володимиру Зеленському телеграму після катастрофи українського пасажирського лайнера компанії МАУ в Тегерані 8 січня.
У ній він висловив співчуття у зв'язку з трагедією, повідомляється на офіційному сайті Кремля.
"Володимир Путін направив президенту України Володимиру Зеленському телеграму, в якій висловив щирі співчуття у зв'язку з трагічними наслідками аварії українського пасажирського літака під Тегераном. Глава російської держави передав слова співчуття й підтримки рідним і близьким загиблих", – йдеться в заяві пресслужби президента країни-агрессора.
Володимир Путін
Як повідомляв OBOZREVATEL:
український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
З'явилися перші фото лайнера, що розбився. Також опубліковано відео з місця аварії.
ЗМІ повідомили, що всі пасажири й члени екіпажу загинули.
Внаслідок падіння літака Boeing 737 загинули 11 українців. У мережі показали їхні імена.
Пізніше МАУ опублікувала повний список загиблих пасажирів і членів екіпажу під час аварії в Ірані літака Boeing 737. Серед них були дві українки – Олена Малахова й Ольга Кобюк.
У МАУ заявили, що літак перед катастрофою встиг набрати висоту 2 400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.
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