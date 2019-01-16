В феврале 2018 года в Ужгороде дважды (4 и 27 числа) поджигали офис "Общества венгерской культуры". Поджигали ночью, когда в здании никого не было, поэтому, к счастью, никто не погиб.

Тем не менее, инциденты вызвали серьезную реакцию. Отношения между Украиной и Венгрией и так в последнее время достаточно напряженные, а тут еще такая история. Конечно же, в Венгрии сразу заговорили о преследовании в Украине венгерского меньшинства и вызвали в МИД украинского посла. Информационную волну с радостью подхватили и в России. Там по традиции возложили ответственность за случившееся на украинских радикалов и националистов и посетовали на разгул "бандеровщины".

Правда, довольно быстро выяснилось, что поджог венгерского культурного центра совершили граждане Польши. Исполнителей, которые специально приехали в Украину, чтобы устроить провокацию, оперативно задержали польские правоохранители, и теперь над ними идет суд. Польский ресурс tvp.info сообщает, что за поджог преступникам заплатили всего по 1000 злотых (около 7000 грн). Установлено, что нападение на венгерский культурный центр они совершили в интересах России, пишет в своем блоге Денис Казанский.

"Это была провокация для ухудшения украинско-венгерских отношений. Это в интересах России, которая заинтересована в дестабилизации своего западного соседа, где уже идет гибридная война на Донбассе", — рассказал журналистам представитель Агентства внутренней безопасности Польши, который вел дело.

Но самое интересное началось дальше. На суде перепуганные поджигатели, которые оказались радикалами из ультраправых польских партий, сдали человека, который заплатил им за поджог. Организатором нападения на венгерский культурный центр оказался скандальный немецкий журналист Мануэль Оксенрайтер, который известен своими симпатиями к России, поддерживает ЛДНР и часто выступает на российских телеканалах. Кроме того, Оксенрайтер также работает консультантом депутата немецкого парламента Маркуса Фронмайера из ультраправой партии "Альтернатива для Германии", которая занимает откровенно прокремлевскую позицию.

"Все действия были осуществлены согласно с четкими инструкциями Мануэля Оксенрайтера. Моей инициативы в этом не было. Основной целью было не разжечь межнациональную вражду, а скомпрометировать "украинских бандеровцев", — заявил в суде обвиняемый в поджоге поляк Михал Прокопович.

Звучит, как сценарий какого-то низкопробного боевика или чернушкой комедии, но это факт. Помощник немецкого депутата заплатил деньги польским радикалам за поджог венгерского офиса в Ужгороде.

В этой истории прекрасно все. "Кровожадные бандеровцы" оказались не достаточно кровожадными, поэтому все преступления пришлось совершать за них провокаторам из других стран. Зачем было нанимать именно поляков — не понятно. Исполнителей можно было найти в Украине, и тогда установить заказчика было бы сложнее, а резонанс был бы куда меньше. Но Россия, видимо, давно задалась целью собрать интернационал идиотов за рубежом, поэтому организацию провокации в Украине поручили гражданам Евросоюза. И теперь разворачивается грандиозный скандал. Потому что по факту выходит, что помощник депутата парламента страны ЕС нанял граждан другой страны ЕС, чтобы совершить нападение на граждан третьей страны ЕС.

Какая цель преследовалась — тоже понятно. Стравить народы, проживающие на Закарпатье, спровоцировать венгров на ответные радикальные действия, создать межнациональный конфликт, который потенциально мог привести к насилию, беспорядкам и убийствам. Что бы там не говорили поджигатели в суде — их действия могли иметь именно такие последствия. Организаторы провокации пытались подтолкнуть регион к кровопролитию.

В чьих интересах действовал Мануэль Оксенрайтер, когда заказывал поджог венгерского офиса, догадаться не сложно. Сам Мануэль особо и не шифруется. Он частый гость в "ЛДНР", поддерживает боевиков и российскую оккупацию Крыма, выступает на пропагандистских ресурсах антиукраинской направленности (канал "Новороссия", Оплот-ТВ и т.п.)

Это 2016-й год

Вот 2017-й

В 2018-м Оксенрайтер приезжал наблюдателем на фейковые "выборы" в "ДНР", на которых назначали Пушилина. Бутафорский характер этих выборов признавали даже отдельные члены самой "ДНР" (Губарев, Пургин, Ходаковский), но немецкий наблюдатель никаких нарушений не усмотрел.

В общем, организатором поджога в Закарпатье оказался не какой-то там случайный псих-одиночка, а друг "ДНР" и России. Как мило. Человек умудряется одновременно жалеть "жертв кровавой хунты", страдающих от войны, и разжигать насилие в мирном регионе на другом конце Украины.

Депутат Маркус Фронмайер, консультантом которого работает Оксенрайтер, по невероятному совпадению тоже друг России. Он женат на россиянке по имени Дарья Цой, не раз бывал в оккупированном Крыму, выступает за отмену санкций против РФ и признание Крыма российским.

Маркус Фронмайер, Крым

Наверное, просто совпало так, что помощник этого политика платил деньги польским радикалам за поджег венгерского культурного центра и разжигание противостояния на Закарпатье.

Сам Мануэль Оксенрайтер в разговоре с журналистами отрицал свою причастность к поджогу, но у исполнителей сохранилась переписка с ним в месседжере. Похоже, все самое интересное только начинается. Но как бы там ни было дальше, уже сейчас очевидно, что люди, связанные с Россией, засветились в очень нехорошей истории. Одно дело поддерживать Россию и сепаратистов Донбасса, изображая наивного дурака, который не понимает сути происходящего. А другое — сознательно организовывать провокации и разжигать войну. Важно понимать, что поджог венгерского офиса был не просто невинным хулиганством. Многие кровавые межэтнические столкновения начинались с подобных мелочей и провокаций, которые в последствии имели эффект снежного кома.

История с нападением на офис закарпатских венгров доказывает, что напряженность в украинском обществе искусственно нагнетается людьми из других государств, которые при этом тесно связаны с Российской Федерацией. Москва, которая постоянно настаивает на том, что защищает кого-то в Украине, на самом деле пытается спровоцировать в нашей стране кровопролитие еще большего масштаба, сознательно совершает действия, которые могут привести к войне. При этом россияне, которые все время жалуются на разгул украинского национализма, сами же по факту и платят за совершение тех преступлений, которые потом приписываются националистам. Что-то мне это напоминает… Ах да, загадочные обстрелы мирных кварталов Луганска и Донецка в 2014-2015 гг. Тогда тоже все списывалось на "неуловимые бандеровские ДРГ", которые свободно разъезжают по городу на мусоровозах и специально убивают жителей Донбасса. Правда за всю войну ни одну ДРГ так и не поймали. А позже нашлись люди, которые подтвердили, что сами же боевики "ЛНР" и "ДНР" эти обстрелы и совершали.

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