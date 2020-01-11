Іран збив літак МАУ: з'явилося відео можливого запуску ракети

У мережі з'явилося відео, на якому, можливо, зафіксований момент запуску іранської ракети по пасажирському лайнеру МАУ.
Його опублікували на сторінці Krychek у Twitter. З огляду на кадри, запис був зроблений випадковими очевидцями з вікна, на тлі чути голос арабомовного чоловіка (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
На короткому ролику видно злет ракети. І всього лише за п'ять секунд відбувається яскравий спалах у небі. Найімовірніше, це мить зіткнення установки з лайнером.
Момент запуску ракети
Скриншот відео
З'явилося відео з моментом запуску Іраном ракети з української лайнеру. pic.twitter.com/SxgjJW004A- Krychek (@ Krychek5) January 11, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL:
вранці 11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.
Пізніше президент країни Хасан Роухані сказав, що шкодує про трагедію з літаком МАУ і висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.
Група українських експертів, яка розслідує в Тегерані катастрофу літака МАУ, знайшла пробоїни від ракети на уламках кабіни пасажирського лайнера.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".