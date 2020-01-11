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11 січня • оновлено в 12:27
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Іран збив літак МАУ: з'явилося відео можливого запуску ракети

2.4т
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У мережі з'явилося відео, на якому, можливо, зафіксований момент запуску іранської ракети по пасажирському лайнеру МАУ.

Його опублікували на сторінці Krychek у Twitter. З огляду на кадри, запис був зроблений випадковими очевидцями з вікна, на тлі чути голос арабомовного чоловіка (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На короткому ролику видно злет ракети. І всього лише за п'ять секунд відбувається яскравий спалах у небі. Найімовірніше, це мить зіткнення установки з лайнером.

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Момент запуску ракети

Момент запуску ракети

Скриншот відео

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Тег
МАУ
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