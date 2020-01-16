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16 січня • оновлено в 12:46
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"Імперії потрібні солдати": в посланні Путіна побачили нову загрозу для України

2.6т
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Послання президента Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів показало, що в Кремлі відмовилися від територіальних претензій до Білорусі, проте не виключили зі списків своїх інтересів Україну.

Такий висновок озвучив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube, проаналізувавши промову глави держави-агресора (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Хороша новина в чому? Очевидно, вони розпрощалися з ідеєю поглинути Білорусь. І в цьому разі батька (Олександр Лукашенко. – Ред.) може зітхнути вільно. З іншого, якщо не буде цієї союзної держави, це не означає, що зовнішня політика Росії якось зміниться. І це потрібно нам теж брати до уваги", – попередив Цимбалюк.

За його словами, головна загроза для України крилася в частині виступу Путіна, присвяченій питанням демографії в Росії.

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"Путін вимагав від російських жінок народжувати більше, тому що не вистачає російській державі людей. І для нас це важливо, тому що саме Україну вони розглядають як країну-донора людського ресурсу. Не просто так вони спрощують систему отримання російського громадянства і захоплюють території нашої країни, включаючи їх де-факто до складу Російської Федерації", – пояснив журналіст.

Володимир Путін

Володимир Путін

"Економіка від пророка"

Він також звернув увагу на слова Путіна про те, що зараз населення Росії нібито становить 147 млн осіб. За словами Цимбалюка, в цій цифрі російський президент врахував населення окупованого Криму, а також тих, хто втікав від війни на Донбасі й отримав російське громадянство.

"Звісно, коли я чую міркування про те, що потрібно більше людей, то на думку спадає висновок: імперії потрібні в майбутньому солдати. І чим більше їх буде, тим краще", – вказав Цимбалюк на ключовий меседж промови Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Анексія Криму
Особи
Роман Цимбалюк Володимир Путін
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
да, нам нужны люди... и солдаты, и инженеры, и рабочие, и учителя... мы не разбазариваем своих людей, как Украина... Россия - не Украина...
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Колоборденко Дмитрий
Колоборденко Дмитрий
Ну и рыло у этого Цимбалюка! Да он пьёт, как насос!:)
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Хо Хол
Хо Хол
Довгань, ты если этого yeбана репостишь, то сразу в заголовке пиши, что новость от цымбалюка. Многим людям просто омерзительна его рожа и лишний раз смотреть на него - желания нет.
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