"ІДІЛ переїжджає до Криму": окупанти приготували кримчанам підлість

У анексований Росією Крим окупанти мають намір привозити туристів із Сирії.

Про це в РФ заявила глава Південного регіонального центру підтримки експорту Наталія Сєрова, передає "РИА Новости".

"Уже погоджений контракт, і до Криму зможуть приїхати сирійські туристи. Громадяни Сирії збираються приїхати до Криму на відпочинок та реабілітацію", – повідомила вона.

За її словами, наразі вже розпочато розробку спільної програми соціальної реабілітації дітей і підлітків.

Однак ця новина не викликала захвату в кримчан, які були проти такого рішення.

"Нах*ін вони тут, своїх вистачає", "А може не треба", "ІДІЛ переїжджає до Криму", "Так почнеться хаос", "А навіщо вони тут? Непогано можна реабілітуватися і в Салехарді", "Тепер будемо на руках сирійців носити", "Своїх реабілітуйте, до норми привести не судилося? Всякий набрід із Сирії чекаємо", – обурювалися в мережі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, російські окупанти визнали катастрофічну ситуацію в Криму.

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