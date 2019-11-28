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29 листопада • оновлено в 11:32
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"ІДІЛ переїжджає до Криму": окупанти приготували кримчанам підлість

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У анексований Росією Крим окупанти мають намір привозити туристів із Сирії.

Про це в РФ заявила глава Південного регіонального центру підтримки експорту Наталія Сєрова, передає "РИА Новости".

"Уже погоджений контракт, і до Криму зможуть приїхати сирійські туристи. Громадяни Сирії збираються приїхати до Криму на відпочинок та реабілітацію", – повідомила вона.

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За її словами, наразі вже розпочато розробку спільної програми соціальної реабілітації дітей і підлітків.

Однак ця новина не викликала захвату в кримчан, які були проти такого рішення.

"Нах*ін вони тут, своїх вистачає", "А може не треба", "ІДІЛ переїжджає до Криму", "Так почнеться хаос", "А навіщо вони тут? Непогано можна реабілітуватися і в Салехарді", "Тепер будемо на руках сирійців носити", "Своїх реабілітуйте, до норми привести не судилося? Всякий набрід із Сирії чекаємо", – обурювалися в мережі.

"ІДІЛ переїжджає до Криму": окупанти приготували кримчанам підлість

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські окупанти визнали катастрофічну ситуацію в Криму.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим ІДІЛ туризм соцмережі
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Все эти отзывы якобы крымчан пишут воины дивана из страны на у,,ибо верить в такую х,,Е,,,рню могут только в стране где знамя больных людей говорит само за себя
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
А вот интересно - кто кого вырежет ?? То ли кадыровцы сирийцев, то ли сирийцы кадыровцев ??? Сдается мне, что мусульмане поймут друг друга и займутся крысчанами. Кадыровцы уже показали как это делать
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Тимур Григоренко, вот не думаю, что тебе нравится твоя работа.
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