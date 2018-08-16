Хотів мільйон: на Донеччині спіймали на хабарі топ-чиновника

Правоохоронці спіймали в Краматорську на хабарі в особливо великому розмірі начальника головного управління Державної служби з питань праці в Донецькій області Володимира Шубіна.

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook. Він зазначив, що чиновника схопили "на гарячому" 16 серпня під час отримання частини грошей у розмірі 500 тисяч гривень.

"ГПУ спільно з К СБ України та ГСУ Нацполіції задокументовано отримання неправомірної вигоди начальником Головного управління Державної служби України з питань праці у Донецькій області, який вимагав від директора одного з підприємств 1 мільйон гривень у декілька етапів", - пояснив Луценко.

У свою чергу, прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган пояснила, що чоловік розробив злочинну схему, спрямовану на вимагання та отримання від директора грошей.

"Саме в таку суму керівник контролюючого органу оцінив свої послуги щодо зменшення суми нарахованого підпорядкованими йому працівниками за результатами перевірки штрафу та не проведення у подальшому інспекційних відвідувань вказаного суб’єкта господарювання", - додала Сарган.

За її словами, правоохоронці вилучили речові докази у хабарника. За цим фактом вирішується питання про повідомлення про підозру у вчиненні злочину, за який санкція статті передбачає покарання у вигляді ув'язнення на 5-10 років із позбавленням права займати посаду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві суд обрав запобіжний захід для чиновника, якого спіймали на хабарі в 200 тисяч доларів.