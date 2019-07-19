"Хлібне" перемир'я на Донбасі: генерал дав прогноз

Той факт, що "хлібне" перемир'я призначено на день, коли в Україні пройдуть позачергові вибори Верховної Ради, є певним символом оновлення влади і може зіграти свою позитивну роль.

"Проте ніякої стратегічної ролі ця дата не відіграє", – сказав OBOZREVATEL голова Наглядової ради Асоціації виробників озброєння і військової техніки України, генерал-лейтенант запасу Дмитро Уманець.

Збройні Сили України, ілюстрація ru.tsn.ua

Він підкреслив: "Так, варто йти до миру. Але цивілізовано, з обох сторін, коли обидві сторони чітко виконують ті домовленості, які були підписані. Іншого не дано".

Відповідаючи на запитання, як довго може тривати "хлібне" перемир'я, генерал зауважив: "З огляду на те, що вже були певні спроби і заяви з усіх боків, я сподіваюся, що все-таки ми прийдемо до тривалого перемир'я".

Як писав OBOZREVATEL, тристороння контактна група узгодила нове перемир'я на Донбасі в ході засідання в Мінську 17 липня. У групі підкреслили, що розраховують на встановлення "всеосяжного, стійкого і безстрокового" припинення вогню.

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