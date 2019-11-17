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17 листопада • оновлено в 18:25
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Google "віддав" Крим Росії: сплив скандальний факт

1.6т
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В Google-картах анексований Крим позначили, як частину Росії, а не України.

На це звернула увагу українська журналістка Вікторія Лісетська, яка переїхала до Лос-Анджелесу, опублікувавши скріншот на своїй сторінці в Facebook.

"Хто мені підкаже – чи давно Гугл від нас Крим відрізав? Я щось пропустила, або це тільки, якщо заходиш з іншої країни", – була спантеличена вона.

У США Google показує Крим російським

У США Google показує Крим російським

Фото: Вікторія Лісетская

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У коментарях деякі користувачі відзначили, що при використанні Google-карти у Великобританії, ситуація аналогічна. Проте, в українському сегменті інтернету півострів не вказано, як російський.

Google "віддав" Крим Росії: сплив скандальний факт

"Цікаво, у мене все нормально", "У мене зради теж немає, значить, питання регіональних налаштувань телефону", – прокоментували в мережі.

Google "віддав" Крим Росії: сплив скандальний факт

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в скандал потрапив Monobank, опублікувавши карту України, на якій немає анексованого Криму.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Google
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Кор Павел
Кор Павел
Хоть тут и трут сообщения, но Крым это Россия, уже как 250 лет
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Зачем она переехала в в Лос-Анджелес? Пусть возвращается в процветающую Украину и смотрит на украинский Крым с украинского IP.
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
Крым это Россия о чем может быть речь
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Кор Павел
Кор Павел
Жирнов Влад,!!!!
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