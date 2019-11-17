Google "віддав" Крим Росії: сплив скандальний факт

В Google-картах анексований Крим позначили, як частину Росії, а не України.

На це звернула увагу українська журналістка Вікторія Лісетська, яка переїхала до Лос-Анджелесу, опублікувавши скріншот на своїй сторінці в Facebook.

"Хто мені підкаже – чи давно Гугл від нас Крим відрізав? Я щось пропустила, або це тільки, якщо заходиш з іншої країни", – була спантеличена вона.

У США Google показує Крим російським Фото: Вікторія Лісетская

У коментарях деякі користувачі відзначили, що при використанні Google-карти у Великобританії, ситуація аналогічна. Проте, в українському сегменті інтернету півострів не вказано, як російський.

"Цікаво, у мене все нормально", "У мене зради теж немає, значить, питання регіональних налаштувань телефону", – прокоментували в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в скандал потрапив Monobank, опублікувавши карту України, на якій немає анексованого Криму.

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