МоваЯзык

Топтеми:

Главі "Свободи" Миколаївщини вистрілили в голову: перші подробиці

Розслідування
6,7 т.

  • Демида Губського госпіталізували в Миколаєві з вогнепальним пораненням голови

  • Йому провели термінову операцію

  • Поліція встановлює всі обставини події

Демида Губського госпіталізовано з вогнепальним пораненням голови

Демида Губського госпіталізовано з вогнепальним пораненням голови. Facebook Демида Губського

У Миколаєві з вогнепальним пораненням голови госпіталізовано главу обласної організації ВО "Свобода" Демида Губського.

Як повідомляється на офіційному сайті управління поліції в Миколаївській області, близько 07:45 до поліції надійшло повідомлення від медиків, що з місця проживання до них доправлено 33-річного чоловіка з травмою голови. За даними "Цензор.НЕТ", потерпілим виявився Губський.

Під час проведення операції було встановлено характер травми – ненаскрізне вогнепальне поранення в голову. Наразі медики надають йому необхідну допомогу.

Слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції встановлює всі обставини події. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві працівнику, який клав плитку біля будинку, вистрілили у голову.

УкраїнаМиколаївВО Свободаполіціястрілянина
Поділитися в Facebook
  2. Розслідування