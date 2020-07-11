Главі "Свободи" Миколаївщини вистрілили в голову: перші подробиці

У Миколаєві з вогнепальним пораненням голови госпіталізовано главу обласної організації ВО "Свобода" Демида Губського.

Як повідомляється на офіційному сайті управління поліції в Миколаївській області, близько 07:45 до поліції надійшло повідомлення від медиків, що з місця проживання до них доправлено 33-річного чоловіка з травмою голови. За даними "Цензор.НЕТ", потерпілим виявився Губський.

Під час проведення операції було встановлено характер травми – ненаскрізне вогнепальне поранення в голову. Наразі медики надають йому необхідну допомогу.

Слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції встановлює всі обставини події. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві працівнику, який клав плитку біля будинку, вистрілили у голову.