Главі "Свободи" Миколаївщини вистрілили в голову: перші подробиці
Демида Губського госпіталізували в Миколаєві з вогнепальним пораненням голови
Йому провели термінову операцію
Поліція встановлює всі обставини події
Демида Губського госпіталізовано з вогнепальним пораненням голови. Facebook Демида Губського
У Миколаєві з вогнепальним пораненням голови госпіталізовано главу обласної організації ВО "Свобода" Демида Губського.
Як повідомляється на офіційному сайті управління поліції в Миколаївській області, близько 07:45 до поліції надійшло повідомлення від медиків, що з місця проживання до них доправлено 33-річного чоловіка з травмою голови. За даними "Цензор.НЕТ", потерпілим виявився Губський.
Під час проведення операції було встановлено характер травми – ненаскрізне вогнепальне поранення в голову. Наразі медики надають йому необхідну допомогу.
Слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції встановлює всі обставини події. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві працівнику, який клав плитку біля будинку, вистрілили у голову.