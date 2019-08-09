Генерал змусив елітний спецназ ЗСУ нести йому шкарпетки на передову

На Донбасі стався красномовний випадок іііз воїнами Збройних сил України, який розкрив усю суть взаємин в українській армії.

Про нього розповів на своїй сторінці в Facebook спікер міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm Михайло Макарук. За його словами, генерал змусив елітний підрозділ ЗСУ нести йому шкарпетки на передову.

"Група елітного підрозділу ЗСУ отримала наказ якнайшвидше доставити одному генералу пакет із грифом секретності. На самий передок. Ризикуючи своїм життям і розуміючи важливість поставленого завдання, спецназ виконав своє завдання", – повідомив він.

ЗСУ на Донбасі "112"

За його словами, після прибуття на місце пакет був переданий особисто в руки генералу. Він відразу його відкриві при бійцях.

"І дістав звідти шкарпетки, які таким чином йому передали... Групу спецназу піднімали по повній бойовій, щоб доставити шкарпетки..." – розсердився Макарук.

Правда, в коментарях користувачі допускають, що це могло бути свого роду відпрацювання маршруту або тренування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше учасник війни на Донбасі, розвідник ЗСУ Сергій Сергійович викликав ажіотаж у мережі сильним постом про чотирьох захисників України, які були вбиті окупантами 6 серпня.

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