Генерал розповів, навіщо Путін відправив снайперів у Донецк

Російські окупанти на Донбасі можуть вдатися до спроб ліквідації окремих представників місії ОБСЄ, щоб звинуватити в цьому українську сторону.

Про це в ефірі ObozTV заявив генерал-лейтенант, ветеран зовнішньої розвідки Василь Богдан, коментуючи новину про перекидання Росією групи снайперів в окупований Донецьк.

Генерал нагадав, що т.зв. "хлібне перемир'я" на Донбасі є не довгостроковим і вже порушується російськими окупаційними військами і бойовиками.

Як зазначив Богдан, зараз президент РФ Володимир Путін "намагається змінювати свою методику щодо України".

"Спрямування цих снайперських груп якраз і має на меті, щоб від точкових розвідувально-диверсійних актів перейти до використання цього інструменту, щоб заважати місії ОБСЄ, щоб заважати хиткому перемир'ю, яке зараз настало. Особливо – заважати розведенню військ у тих пунктах, які визначені Мінськими домовленостями", – заявив Богдан.

За його словами, виникла загроза для особового складу і для технічних засобів місії ОБСЄ.

"Можливо, будуть провокаційні спроби ліквідувати окремих представників ОБСЄ. Безсумнівно, у такий спосіб, щоб списати все це на українську сторону", – підкреслив генерал.

Водночас Богдан зазначив, що на лінії зіткнення є ефективні контрснайперські групи української сторони.

"Я просто впевнений у тому, що як би не хотіла російська сторона використовувати свої снайперські групи в провокаціях проти України і міжнародної спільноти, вони отримають гідну відсіч", – завершив він.

sud.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 21 липня, о 00:01 годині на Донбасі розпочалося "хлібне" перемир'я.

23 липня окупанти порушили режим припинення вогню.

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