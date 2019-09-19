У селі Сонячна Долина (Судак, анексований Крим ) у четвер, 19 вересня, російські силовики "вломилися" в будинок кримських татар.

Про це поінформували власні джерела телеканалу ATR з Криму.

"Хвилин 20 тому почався обшук в сім'ї кримських татар. Проводить ФСБ", – відзначили вони.

ФСБ влаштувала черговий "рейд" на татар в Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, кримськотатарський журналіст і громадський діяч Айдер Муждабаев заявив, що Росія поставила собі завдання вигнати з анексованого Криму якомога більше кримських татар.

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