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21 жовтня • оновлено в 15:44
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/ Розслідування

ФСБ Росії змушувала провайдерів збирати інформацію про кримчан

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Працівники Федеральної служби безпеки Російської Федерації змушували громадян, які проживали на тимчасово окупованій території Криму, погоджуватися на конфіденційну співпрацю. Таким чином вони збирали інформацію щодо проукраїнськи налаштованих жителів півострова.

Цей факт встановили контррозвідники Служби безпеки України, написала пресслужба СБУ.

Пропозиції здебільшого надходили працівникам сфери надання інтернет-послуг. Від них вимагали конфіденційно та незаконно збирати персональні дані, повідомляти про зміст контенту в соцмережах та іншу приватну інформацію користувачів.

Дмитро Карелін активно брав участь у незаконній діяльності у Криму

Дмитро Карелін активно брав участь у незаконній діяльності у Криму

Пізніше здобуті дані використовувалися російськими спецслужбами для переслідувань нелояльних до окупантів та політики РФ місцевих жителів. ФСБ РФ застосовувала щодо них шантаж, погрози, залякування, фізичний і психологічний тиск, а також штучне створення компрометувальних ситуацій.

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Контррозвідка також встановила, що у цій незаконній діяльності активно брав участь представник ФСБ РФ – колишній офіцер ГУ СБУ у Криму Дмитро Карелін, який у 2014 році зрадив присязі та перейшов на бік окупантів.

Як зазначила пресслужба СБУ на своїй сторінці у Facebook, чоловік "працював в ІТ-сфері". Він змушував представників інтернет-провайдерів передавати йому приватну інформацію з соцмереж.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
ФСБ
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Чей Крым не заставляют отвечать ? Как в свынарне.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Чавойто СБУшники зашевелились. Но по скудости ума выносят *новости* одна бредовее другой. Видно свой бюджет увеличить хотят.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Оккупанты в Крыму взяли моду заставлять жителей учить их примитивный язык и на нем разговаривать. За это их на пинках и вынесли из Крыма в 2014 году
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