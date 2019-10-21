ФСБ Росії змушувала провайдерів збирати інформацію про кримчан

Працівники Федеральної служби безпеки Російської Федерації змушували громадян, які проживали на тимчасово окупованій території Криму, погоджуватися на конфіденційну співпрацю. Таким чином вони збирали інформацію щодо проукраїнськи налаштованих жителів півострова.

Цей факт встановили контррозвідники Служби безпеки України, написала пресслужба СБУ.

Пропозиції здебільшого надходили працівникам сфери надання інтернет-послуг. Від них вимагали конфіденційно та незаконно збирати персональні дані, повідомляти про зміст контенту в соцмережах та іншу приватну інформацію користувачів.

Дмитро Карелін активно брав участь у незаконній діяльності у Криму

Пізніше здобуті дані використовувалися російськими спецслужбами для переслідувань нелояльних до окупантів та політики РФ місцевих жителів. ФСБ РФ застосовувала щодо них шантаж, погрози, залякування, фізичний і психологічний тиск, а також штучне створення компрометувальних ситуацій.

Контррозвідка також встановила, що у цій незаконній діяльності активно брав участь представник ФСБ РФ – колишній офіцер ГУ СБУ у Криму Дмитро Карелін, який у 2014 році зрадив присязі та перейшов на бік окупантів.

Як зазначила пресслужба СБУ на своїй сторінці у Facebook, чоловік "працював в ІТ-сфері". Він змушував представників інтернет-провайдерів передавати йому приватну інформацію з соцмереж.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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