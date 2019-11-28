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29 листопада • оновлено в 12:33
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Елітний підрозділ морпіхів оселили в руїнах на Херсонщині: вибухнув скандал

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Елітний бойовий спецпідрозділ морської піхоти, що дислокується зараз неподалік від Скадовська (Херсонщина), змушений жити в розвалених будиночках покинутого санаторію.

Питання не може вирішитися через облраду, йдеться в сюжеті "ТСН". Зазначається, що майже рік тому військових на умовах оренди розмістили на покинутій дитячій базі відпочинку "Білі крила". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Морпіхів перекинули у цю точку у зв'язку з тим, що саме там потенційно може відбутися вторгнення російського десанту.

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Морпіхи на Херсонщині

Морпіхи на Херсонщині

Скриншот із відео

Але рішення про поліпшення умов їхньої служби там досі немає. Приблизно 20% депутатів проти розміщення там воїнів на постійній основі.

Водночас, керівник області Юрій Гусєв вважає, що все ж потрібне рішення ухвалять. "Для нас це важливо, насамперед, з точки зору національної безпеки й оборони – у Херсонській області ми маємо берег і Чорного, і Азовського морів. І присутність Військово-морських сил нам надзвичайно потрібна. Ба більше, я попросив командувача Військово-морських сил адмірала Воронченка, щоб військові кораблі частіше заходили в нашу область", – заявив керівник ОДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році у цей район із Бердянська перевели 140-й окремий розвідувальний батальйон морської піхоти. З того часу комбат Володимир Семків намагається домогтися рішення Херсонської облради, щоб забрати на баланс Міноборони табір і зробити в ньому ремонт.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Херсон
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
а где должны,жить солдаты,помнится жили просто в палатках,нары были из бомботары.буржуйка .правда иногда соляркой топили ,форсунку смастырили сами,из сприца салидольного.
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Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
Опять грязные круживчики везде раскидают, Путин похоже уже унитазы списьдил.
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Да вернуть на постоянное место дислокации..или тоже уже все продано?
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