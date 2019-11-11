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11 листопада • оновлено в 12:23
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/ Розслідування

Екскомандира роти "Айдар" раптово викликали в СБУ: що відомо

1.7т Читати матеріал російською

Колишнього командира роти батальйону "Айдар", народного депутата VIII скликання Ігоря Лапіна, викликали в Службу безпеки України на допит.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фотографію на тлі будівлі управління відомства.

"Ну що, друзі? СБУ. Напевно, ми починаємо новий етап у житті. Іду на допит до Служби безпеки України стосовно убієнних мирних московських людей під час прориву блокади Луганського аеропорту", – зазначив Лапін.

Ігор Лапін

Ігор Лапін

Facebook Лапіна

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Ігор Лапін

Ігор Лапін

Facebook Лапіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ветеран "Айдара" розповів про настрої в добробатах. За його словами, на передовій воюють за те, що залишилося за спиною – незалежно від політичних перипетій.

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Особа
Ігор Лапін
Місце
Україна
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Serov Oleg
Serov Oleg
за жабры и в подвал...
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2
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
по ходу эти во главе с клоуном допрыгаются,что атошники их снесут к ипеней матери
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Значится слиняет этот херой с Украины...и любить будет Украину щиро из за бугра!
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