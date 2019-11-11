Екскомандира роти "Айдар" раптово викликали в СБУ: що відомо

Колишнього командира роти батальйону "Айдар", народного депутата VIII скликання Ігоря Лапіна, викликали в Службу безпеки України на допит.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фотографію на тлі будівлі управління відомства.

"Ну що, друзі? СБУ. Напевно, ми починаємо новий етап у житті. Іду на допит до Служби безпеки України стосовно убієнних мирних московських людей під час прориву блокади Луганського аеропорту", – зазначив Лапін.

Ігор Лапін Facebook Лапіна

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Ігор Лапін Facebook Лапіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ветеран "Айдара" розповів про настрої в добробатах. За його словами, на передовій воюють за те, що залишилося за спиною – незалежно від політичних перипетій.

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