Екскомандира роти "Айдар" раптово викликали в СБУ: що відомо

Колишнього командира роти батальйону "Айдар", народного депутата VIII скликання Ігоря Лапіна, викликали в Службу безпеки України на допит.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фотографію на тлі будівлі управління відомства.
"Ну що, друзі? СБУ. Напевно, ми починаємо новий етап у житті. Іду на допит до Служби безпеки України стосовно убієнних мирних московських людей під час прориву блокади Луганського аеропорту", – зазначив Лапін.
Ігор Лапін
Facebook Лапіна
Ігор Лапін
Facebook Лапіна
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ветеран "Айдара" розповів про настрої в добробатах. За його словами, на передовій воюють за те, що залишилося за спиною – незалежно від політичних перипетій.
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