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5 червня • оновлено в 22:49
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Ексгенсек НАТО сказав, як закінчити війну на Донбасі і повернути Крим

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Припинити війну на Донбасі може лише глава країни-агресора Володимир Путін, а Захід повинен і далі чинити на нього тиск.

З такою заявою виступив колишній генсек НАТО, датський політик Андрес Фог Расмуссен в рамках телемарафону "Мир і війна", передає НВ.

"Якщо Україна припинить війну, то України більше не буде. Якщо Путін припинить війну, то більше не буде війни. І це так і є. Так просто. Будь-хто, хто любить свободу, повинен підтримувати Україну. Тому що підтримка для України – це підтримка нашої власної волі, і наша робота – змінити розрахунки Путіна за допомогою єдиної мови, який він розуміє.

Це мова сили. Якщо ми будемо надавати Путіну якесь послаблення, то це тільки заохочувати його і інших автократів пригнічувати і здійснювати агресію", – заявив він.

Андерс Фог Расмуссен

Андерс Фог Расмуссен

eadaily.com

Расмуссен нагадав про долю Естонії, Латвії та Литви, які в минулому столітті також були анексовані Росією.

"Через 75 років після того, як ми отримали велику перемогу проти тиранії, боротьба за свободу насправді тільки почалася", – додав політик, закликавши США і Європу "стояти завжди разом".

Володимир Путін. Ілюстрація

Володимир Путін. Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, раніше віце-прем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков закликав підписантів Будапештського меморандуму допомогти Україні в боротьбі проти Росії.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Холодна війна між Заходом і Росією Анексія Криму Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
НАТО
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