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8 вересня • оновлено в 11:44
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/ Розслідування

Двох колишніх нардепів оголосили в розшук: що відомо

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В Україні двох колишніх народних депутатів від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова оголосили в розшук.

Про це у Facebook повідомив колишній генеральний прокурор Юрій Луценко, нагадавши, що рік тому регламентний комітет Верховної Ради заблокував залучення Вілкула і Колєснікова до кримінальної відповідальності.

"І тільки після втрати ними депутатського статусу, вчора їм оголошені підозри і розпочато процедуру розшуку", – йдеться в повідомленні.

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Пресслужба Генпрокуратури підтвердила інформацію про розшук колишніх нардепів.

"Встановлено, що протягом 2011-2012 років колишній голова Дніпропетровської ОДА всупереч положенням Земельного кодексу України надав земельні ділянки сільськогосподарського призначення гірничо-збагачувальним комбінатам, змінивши їхнє цільове призначення із сільськогосподарських земель на землі промисловості", – йдеться в повідомленні про розшук Вілкула.

Також ГПУ висунула звинувачення проти Колєснікова.

"Встановлено, що в період із червня-грудня 2012 року колишній голова Агентства держмайна України, зловживаючи службовим становищем, здійснив незаконні дії, в результаті чого стало можливим відчуження об'єктів нерухомості – виробничого та лабораторно-побутового корпусу Державного підприємства "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я. Ю. Осади" в Дніпрі загальною площею майже 7 тис. кв. м", – вказано в інформації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 травня 2018 року ексглава ГПУ Юрій Луценко підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Колєснікова і Вілкула.

Колєснікову інкримінували те, що той, перебуваючи на посаді голови Агентства держмайна України і зловживаючи службовим становищем, здійснив певні дії, в результаті чого стало можливим відчуження об'єктів нерухомості.

Олександр Вілкул та Дмитро Колєсніков

Олександр Вілкул та Дмитро Колєсніков

Вілкулу висунули звинувачення у тому, що, перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської ОДА, протягом 2011-2012 років він видав розпорядження про зміну цільового призначення земельних ділянок площею 21 га нібито із земель запасу сільськогосподарського призначення (пасовища), а насправді із земель колективної власності пайовиків двох сільськогосподарських підприємств Нікопольського району.

Ці подання Генпрокуратури про надання згоди на притягнення депутатів до кримінальної відповідальності не були розглянуті, оскільки були зірвані всі регламентні терміни.

8 вересня генпрокурор направив до парламенту повторні подання на Вілкула і Колєснікова.

16 жовтня Верховна Рада не підтримала подання на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула.

Також Рада не підтримала подання на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Дмитра Колєснікова.

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Особи
Олександр Вілкул Юрій Луценко Дмитро Колєсніков
Місце
Україна
Теги
Генеральна прокуратура України Опозиційний блок
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Слабоват еще ЗЕ. Пора бы уже переходить на тех, кто устроил украиноцид! Начать можно прямо с Потрошенко, не смотря на то, что он убивал под руководством Пентагона, и крыша пындсская.ОН убивал украинцев! 5 ЛЕТ!
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bel serg
bel serg
Масленко Валентин, опохмелись забулдыга.
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Говорова Елена
Говорова Елена
Ну если так, то я думаю, надо всех чиновников сейчас посадить. У нас вокруг города все близлежащие земли раздерибанили. И все про это знают и по моему не очень осуждают. По принципу, если б ты был на их месте, то ничего бы не брал? Наша совковая психология.....
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Говорова Елена, а кто у кого кормился? Они у Потрошенки, или он у них?
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Дави їх
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