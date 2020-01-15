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16 січня • оновлено в 02:04
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"Було відчуття, що це помилка": дочка пасажирки Boeing 737 приїхала з Ірану ховати матір-українку

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Альона Арам, дочка Ольги Кобьюк – жертви катастрофи українського Boeing 737, збитого Іраном, – розповіла, що її мама поверталася додому літаком після новорічних свят.

Кобьюк проживала в Києві й на Новий рік приїхала в Тегеран, щоб провідати дочку, передає ТСН.

Ользі Кобьюк був 61 рік. На свій вік, каже дочка, мама не виглядала. Працювала бухгалтером, мала багато друзів, але жила для дочки і її сім'ї.

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Ольга Кобьюк і Альона Арам

Ольга Кобьюк і Альона Арам

ТСН

"Вона жила нами, онуком, мною, моїм чоловіком. Вона нас підтримувала у всьому", – каже жінка.

8 січня Ольга поверталася в українську столицю. Альона каже, що відпускала маму з легким серцем. Провела до реєстрації і поїхала додому, а там відкрила стрічку новин.

"Було відчуття, що помилка, що, можливо, вижили, що вони там не загинули, що зараз подзвонять і скажуть, що це не цей літак", – згадала Альона Арам.

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"Було відчуття, що це помилка": дочка пасажирки Boeing 737 приїхала з Ірану ховати матір-українку

Facebook Ольга Кобьюк

У Києві жінка зустрілася з президентом Володимиром Зеленським. Як розповіла Арам, вона побачила, що не одна в своєму горі. Почула обіцянку, що Україна допоможе поховати всіх, хто розбився в літаку.

Для себе дівчина вже вирішила, що ховати маму буде в столиці. "Я хочу, щоб мама була на рідній землі, на Батьківщині", – сказала дочка загиблої пасажирки.

Вона також зізналася, що чотирирічному синові про смерть бабусі не розповіла. У Києві жінка хоче дочекатися тіла матері.

"Було відчуття, що це помилка": дочка пасажирки Boeing 737 приїхала з Ірану ховати матір-українку

Facebook Ольга Кобьюк

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні українські авіалінії", на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

  • Попередньо встановлено, що тіла загиблих у катастрофі українського лайнера Boeing 737, що впав біля аеропорту Тегерана, буде складно впізнати через високий ступінь пошкоджень.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна Київ
Теги
фотографии МАУ розбився літак
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