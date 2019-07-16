"До зустрічі в 200-х!" ЗСУ ефектно залякали терористів на Донбасі. Фото

На території тимчасово окупованого Донбасу українські військові розкидали патріотичні листівки.

Про це у Facebook повідомив офіцер ЗСУ Анатолій (Штірліц) Штефан.

"На позиції окупантів скинули патріотичні листівки із запрошенням в славну 200-ту бригаду", – написав він.

На листівках зображені ліквідовані терористи Михайло "Гіві" Толстих та Арсен "Моторола" Павлов і напис "До зустрічі!".

Патріотичні листівки на Донбасі Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У мережу потрапило відео знищення на Донбасі чотирьох терористів "Л/ ДНР", зняте з безпілотника.

Також у мережі з'явилося відео, на якому терорист "ДНР" з бригади "П'ятнашка" зізнається, що окупанти брали туди навіть дітей.

Раніше Анатолій Штефан оприлюднив дані про найманця терористів "Л/ДНР" із Узбекистану, якого ліквідували на Донбасі українські військові.

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