Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

"До зустрічі в 200-х!" ЗСУ ефектно залякали терористів на Донбасі. Фото

5.8т Читати матеріал російською

На території тимчасово окупованого Донбасу українські військові розкидали патріотичні листівки.

Про це у Facebook повідомив офіцер ЗСУ Анатолій (Штірліц) Штефан.

"На позиції окупантів скинули патріотичні листівки із запрошенням в славну 200-ту бригаду", – написав він.

Новини
ЗСУ жорстко помстилися терористам на Донбасі з неба. Відео

На листівках зображені ліквідовані терористи Михайло "Гіві" Толстих та Арсен "Моторола" Павлов і напис "До зустрічі!".

Патріотичні листівки на Донбасі

Патріотичні листівки на Донбасі

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У мережу потрапило відео знищення на Донбасі чотирьох терористів "Л/ ДНР", зняте з безпілотника.

  • Також у мережі з'явилося відео, на якому терорист "ДНР" з бригади "П'ятнашка" зізнається, що окупанти брали туди навіть дітей.

  • Раніше Анатолій Штефан оприлюднив дані про найманця терористів "Л/ДНР" із Узбекистану, якого ліквідували на Донбасі українські військові.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
ЗСУ Донбас
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
2
93
Смішно
13
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Юг Руси
Юг Руси
Детский сад. Смешно! Зеленский с "Кварталом" нервно курят в сторонке ))))))))))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Дайте же хероя Украине, укурку придумающего заголовке на обсосе!!!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
3
3
Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Для туалетной бумаги подойдет.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
3

Блоги / думки

ads pixel