"До зустрічі в 200-х!" ЗСУ ефектно залякали терористів на Донбасі. Фото

На території тимчасово окупованого Донбасу українські військові розкидали патріотичні листівки.
Про це у Facebook повідомив офіцер ЗСУ Анатолій (Штірліц) Штефан.
"На позиції окупантів скинули патріотичні листівки із запрошенням в славну 200-ту бригаду", – написав він.
На листівках зображені ліквідовані терористи Михайло "Гіві" Толстих та Арсен "Моторола" Павлов і напис "До зустрічі!".
Патріотичні листівки на Донбасі
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережу потрапило відео знищення на Донбасі чотирьох терористів "Л/ ДНР", зняте з безпілотника.
Також у мережі з'явилося відео, на якому терорист "ДНР" з бригади "П'ятнашка" зізнається, що окупанти брали туди навіть дітей.
Раніше Анатолій Штефан оприлюднив дані про найманця терористів "Л/ДНР" із Узбекистану, якого ліквідували на Донбасі українські військові.
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