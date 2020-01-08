До Ірану екстрено вилетів український літак: з'явилися фото та відео

Військово-транспортний літак України з групою експертів на борту в ніч на четвер, 9 січня, вилетів в Іран для ліквідації наслідків аварії Boeing 737 і репатріації тіл загиблих.
Про це у Facebook повідомила пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ, а також секретар РНБО Олексій Данилов (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Український літак відправився до Ірану
facebook.com/kpszsu
"Перевезення групи здійснює досвідчений екіпаж військово-транспортного літака Іл-76МД Збройних сил", – ідеться в повідомленні.
Уточнюється, що до складу групи увійшли фахівці Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів із повітряними цивільними судами, Державної авіаційної служби, представники МАУ, фахівці Головної інспекції Міноборони України, які є експертами в області розслідування авіаційних катастроф.
Український літак відправився до Ірану
facebook.com/kpszsu
Український літак відправився до Ірану
facebook.com/kpszsu
"Літак Міністерства оборони України з групою експертів вилетів до Ірану. Побажаємо їм удачі й виконання поставлених завдань. Україна чекає вашого повернення", – написав Данилов.
Додамо, в МВС пояснили подальші дії і роль українських правоохоронців у розслідуванні.
Український літак відправився до Ірану
facebook.com/kpszsu
Український літак відправився до Ірану
facebook.com/kpszsu
Український літак відправився до Ірану
facebook.com/kpszsu
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
З'явилися перші фото лайнера, що розбився. Також опубліковано відео з місця аварії.
ЗМІ повідомили, що всі пасажири і члени екіпажу загинули.
У результаті падіння літака Boeing 737 загинули 11 українців. У мережі показали їх імена.
Пізніше МАУ опублікували повний список загиблих пасажирів і членів екіпажу під час аварії в Ірані літака Boeing 737. Серед загиблих пасажирів були дві українки – Олена Малахова й Ольга Кобюк.
У МАУ заявили, що літак встиг набрати висоту 2 400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.
Згідно з однією з неофіційних версій, український літак Boeing-737 помилково збили сили ППО Ірану.
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