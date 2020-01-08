До Ірану екстрено вилетів український літак: з'явилися фото та відео

Військово-транспортний літак України з групою експертів на борту в ніч на четвер, 9 січня, вилетів в Іран для ліквідації наслідків аварії Boeing 737 і репатріації тіл загиблих.

Про це у Facebook повідомила пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ, а також секретар РНБО Олексій Данилов (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Український літак відправився до Ірану facebook.com/kpszsu

"Перевезення групи здійснює досвідчений екіпаж військово-транспортного літака Іл-76МД Збройних сил", – ідеться в повідомленні.

Уточнюється, що до складу групи увійшли фахівці Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів із повітряними цивільними судами, Державної авіаційної служби, представники МАУ, фахівці Головної інспекції Міноборони України, які є експертами в області розслідування авіаційних катастроф.

Український літак відправився до Ірану facebook.com/kpszsu

Український літак відправився до Ірану facebook.com/kpszsu

"Літак Міністерства оборони України з групою експертів вилетів до Ірану. Побажаємо їм удачі й виконання поставлених завдань. Україна чекає вашого повернення", – написав Данилов.

Додамо, в МВС пояснили подальші дії і роль українських правоохоронців у розслідуванні.

Український літак відправився до Ірану facebook.com/kpszsu

Український літак відправився до Ірану facebook.com/kpszsu

Український літак відправився до Ірану facebook.com/kpszsu

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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