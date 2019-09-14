"Дивна компанія": Царьов покрасувався в Криму і розлютив мережу

Екс-нардеп від Партії Регіонів, прихильник "русского міра" Олег Царьов, який розшукується українськими правоохоронцями, з'явився в анексованому Криму.

Він відвідав XIX Міжнародний телекінофорум "Вместе" в Ялті, про що розповів на своїй сторінці у Twitter. За словами політика-втікача, його попросили підвести підсумки заходу та вручити призи учасникам.

"Дивна компанія. Вони там спиваються "вместе", старанно ностальгуючи за совком?" – пожартував блогер Олексій Голобуцький в особистому Telegram-каналі.

twitter.com/OlegTsarov

twitter.com/OlegTsarov

twitter.com/OlegTsarov

twitter.com/OlegTsarov

twitter.com/OlegTsarov

Скріншот

На XIX Міжнародному телекінофорумі "Разом" в Ялті попросили підвести підсумки і вручити призи. Зробив це з задоволенням. pic.twitter.com/V5N8clZvKP - Олег Царьов (@OlegTsarov) September 11, 2019

Разом з акторами Андрієм Стояновим, Олександром Михайловим і Оленою Циплакової на XIX Міжнародному телекінофорумі "Разом" в Ялті. pic.twitter.com/B0ljlfE8UP - Олег Царьов (@OlegTsarov) September 12, 2019

На закритті XIX Міжнародного телекінофоруму "Разом" в Ялті. Шкода, мої друзі розлітаються. Залишаються теплі спогади pic.twitter.com/CD8A2d4xBV - Олег Царьов (@OlegTsarov) September 13, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі спливло відео з екснардепом Олегом Царьовим, де він назвав Україну багатою країною і розхвалив її політику.

Він також поскаржився на те, що його обдурила російська окупаційна "влада" Криму.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!