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14 вересня • оновлено в 21:47
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"Дивна компанія": Царьов покрасувався в Криму і розлютив мережу

1.3т Читати матеріал російською

Екс-нардеп від Партії Регіонів, прихильник "русского міра" Олег Царьов, який розшукується українськими правоохоронцями, з'явився в анексованому Криму.

Він відвідав XIX Міжнародний телекінофорум "Вместе" в Ялті, про що розповів на своїй сторінці у Twitter. За словами політика-втікача, його попросили підвести підсумки заходу та вручити призи учасникам.

"Дивна компанія. Вони там спиваються "вместе", старанно ностальгуючи за совком?" – пожартував блогер Олексій Голобуцький в особистому Telegram-каналі.

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"Дивна компанія": Царьов покрасувався в Криму і розлютив мережу

twitter.com/OlegTsarov

"Дивна компанія": Царьов покрасувався в Криму і розлютив мережу

twitter.com/OlegTsarov

"Дивна компанія": Царьов покрасувався в Криму і розлютив мережу

twitter.com/OlegTsarov

"Дивна компанія": Царьов покрасувався в Криму і розлютив мережу

twitter.com/OlegTsarov

"Дивна компанія": Царьов покрасувався в Криму і розлютив мережу

twitter.com/OlegTsarov

"Дивна компанія": Царьов покрасувався в Криму і розлютив мережу

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі спливло відео з екснардепом Олегом Царьовим, де він назвав Україну багатою країною і розхвалив її політику.

Він також поскаржився на те, що його обдурила російська окупаційна "влада" Криму.

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Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Особи
Олег Царьов Олексій Голобуцький
Місце
Україна Ялта
Теги
фотографии Партія регіонів
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