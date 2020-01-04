Звільнений з полону: сидів за написання "ДНР" у лапках

Звільнений із полону "Л/ДНР" в рамках обміну 29 грудня Олег Галазюк розповів, як над ним знущалися терористи. Зокрема, чоловік кілька днів просидів із мішком на голові, прикутий до батареї та не спав, а ті дивилися "Квартал 95" і сміялися.

Про це він повідомив у інтерв'ю "Радіо Свобода". Справа проти Галазюка ґрунтувалася на тому, що він назвав Донбас окупованою РФ територією і написав "ДНР" у лапках (щоб подивитися відео та фото, доскрольте до кінця сторінки).

Галанзюка, який був викладачем філософії з міста Чистякове (до декомунізації Торез) та одним із авторів рубрики "Листи з окупованого Донбасу" на сайті "Радіо Свобода", терористи засудили до 16 років колонії суворого режиму.

Звільнений із полону "Л/ДНР" Олег Галазюк

Чоловік відзначив, що його схопили 24 серпня 2017 року (до цього він уже потрапляв у полон у 2014 році). Галанзюка покликали у Ялту на відпочинок, а на КПП Єленівка (блокпост угруповання "ДНР"), при виїзді затримали.

На голову полоненому одягнули мішок та повезли до Чистякового, втім, за словами чоловіка, до нього було доволі лояльне ставлення.

"Але я просидів з мішком на голові три доби. Три ночі не спав. Вони включили "Квартал 95", дивилися і сміялися, а я сидів, прикутий кайданками до батареї з мішком на голові", – підкреслив Галанзюк.

Згодом полоненого перевезли до СІЗО Шахтарська, а пізніше – Донецька. Чоловік зазначив, що його не катували, бо він справді писав статті про окуповані території. А катують, за його словами, зазвичай невинних людей, які повинні зізнатися у злочинах, яких не скоювали.

Документи щодо Олега Галазюка Радіо Свобода

Документи щодо Олега Галазюка Радіо Свобода

Звільнений із полону "Л/ДНР" Олег Галазюк Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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