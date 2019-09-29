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29 вересня • оновлено в 15:55
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/ Розслідування

Дівчина померла через смартфон у ліжку: що відомо

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У ніч на 28 вересня в Алма-Атинській області Казахстану померла 14-річна дівчинка після того, як залишила смартфон заряджатися біля ліжка.

Як повідомляє РІА "Новости" з посиланням на прес-службу обласного департаменту поліції, є припущення, що смерть наступила через удар струмом від телефону,

Уточнюється, що подія трапилася в селі Бестобе. Батьки підлітка повідомили в поліцію, що вона померла вночі.

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"Даний факт зареєстровано як нещасний випадок. Ознак насильницької смерті на тілі дитини не виявлено. Імовірно, вона загинула від удару струмом. Ведеться перевірка", – уточнили в поліції.

Смартфон міг стати причиною смерті дівчинки

Смартфон міг стати причиною смерті дівчинки

pixabay

Уточнюється, що подію зафіксовано в правоохоронних органах, як нещасний випадок. Призначено експертизу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році стався подібний випадок в Індії. 18-річна дівчина загинула від вибуху смартфона, який стався, коли вона розмовляла по телефону.

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Місце
Казахстан
Теги
Китайські смартфони смерть Новини Росії
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
В постелИ. Двоечники.
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Науменко Адександр
Науменко Адександр
Дивні смерті... Збувається передбачувані про смерть із гаджетів. Адже, в кожен з них можна легко вбудувати кілька грамів вибухівки. Її достатньо для знищення людини. Послати сигнал на вибух лише справа техніки
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