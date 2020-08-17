Дітей у Криму зодягли у військову форму і влаштували "посвяту". Фото

У Криму школярів масово зараховують до Юнармії. Telegram-канал Анатолія Штефана

У тимчасово окупованому Росією Криму дітям влаштували чергову "посвяту" у воєнізовану організацію "Юнармія".

Відповідні кадри оприлюднив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). На них зображено, як школярі марширують строєм у російській військовій формі й отримують червоні берети з рук російських загарбників.

Дітей одягнули у форму окупантів Telegram-канал Анатолія Штефана

Шикування школярів у Криму перед окупантами Telegram-канал Анатолія Штефана

Мілітаризація дітей в окупованому Криму Telegram-канал Анатолія Штефана

"Російська Федерація продовжує порушувати міжнародне гуманітарне право і права дитини в окупованому Криму, залучаючи дітей у російський мілітаристський рух "Юнармія", – обурився захисник України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські терористи на Донбасі також продовжують активну мілітаризацію дитячого виховання. Пропагандою війни серед дітей там займаються такі організації, як "Юнармія" і "Пересвет".

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