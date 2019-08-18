"Чужа валіза без ручки": на КремльТБ пояснили окупацію Донбасу

Росія розв'язала війну на Донбасі, щоб змусити Україну визнати анексію Криму. Насправді цей регіон агресору не потрібен і навіть завдає шкоди.

Таку думку озвучив російський пропагандист, політолог Олексій Рощин в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Для Росії взагалі Донбас – це типова валіза без ручки. Її і тягти важко, і кинути шкода. А найголовніша проблема, що валіза ще й чужа. І що з нею далі робити? Саме тому Росія робить все. Адже не будемо самі дітьми – Донбас з чого почався? Ми хотіли обміняти Донбас на Крим. Донбас віддаємо, а Україна визнає Крим", – зізнався він.

Війна на Донбасі "Вчасно"

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська журналістка Яніна Соколова, посилаючись на свої джерела в ТКГ, розповіла, що на переговорах в Мінську російська сторона озвучувала умову припинення війни на Донбасі. Для цього Україна нібито повинна визнати анексію Криму.

Цю інформацію оголошував і представник України в підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної групи в Мінську Євген Марчук. За його словами, для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі Україні неофіційно пропонували відмовитися від тимчасово анексованого Криму і визнати його російською територією.

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