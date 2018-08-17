Если полиция не может обезопасить себя, то может ли защитить нас?

Были с коллегой по делам в области, решили заехать в полицию Киево-Святошинского района. О причине расскажу в следующий раз, сейчас речь о другом.

Открытость полиции поразила. Мы беспрепятственно "гуляли" по коридорам, заглядывали в разные кабинеты и никто из правоохранителей не то что не спросил документы, но даже просто не поинтересовался, кто мы такие.

Если бы мы не были законопослушными людьми и имели преступные намерения - осуществить их удалось бы легко.

Например, забрать материалы производств. Не говорю уже о других рисках и угрозах.

Город Боярка, ул. Крещатик, 88. Именно тут находится территориальное подразделение полиции Киевской области, в ведении которого весь Киево-Святошинский район.

Вход с улицы в дежурную часть, куда мы решили обратиться как обычные граждане, оказался закрыт из-за ремонта.

Строители, вышедшие на стук в дверь главного входа, сказали, что дежурный… запретил пускать посетителей.

"Так что извините, вы в дежурку через окошко обратитесь, Это тут, с улицы, на первом этаже", - сказал один из рабочих.

Покричали, постучали – дождались. Выглянула девушка, спросила, чего мы хотим и кто мы, потом сказала, что никого из руководства нет, а к нам выйдет "ответственный".

Правда, и его мы не дождались - спустя 20 минут ожидания нам передали, что "он где-то на выезде".

Если человек пришел заявить о преступлении - не факт, что это окажется простой задачей

На главном входе объявление, что пройти в сам отдел полиции можно через боковой вход Миграционной службы. Вверх по лестнице – и иди куда хочешь.

Отмечу, что к обеду пятницы в здании Киево-Святошинского отдела полиции было не просто малолюдно - сложилось ощущение, что все или "вымерли", или массово ушли в отпуск.

Начальника отдела полиции на месте нет, приемная закрыта. "Сегодня его уже не будет", - сказал один сотрудник. Заместителей начальника тоже нет ("И вряд ли вы их сегодня увидите, лучше приезжайте в понедельник").

Актовый зал

Открыта дверь и в РСС (режимно-секретный сектор). Туда тоже МОЖНО войти.

В коридоре увидели еще одного "посетителя" - это задержанный, которого вел в наручниках правоохранитель в гражданском. Или задержанный его вел. Потому что человек в наручниках шел позади правоохранителя.

"Порадовало" следствие, которое находится на третьем этаже. Там более людно, однако можно спокойно зайти в кабинет, где распахнута дверь и нет ни одного правоохранителя, но зато есть горы предположительно материалов производств.

Вишенкой на торте стала неофициальная курилка на втором этаже. Вернее, копилка-гаишник на подоконнике.

Из прорези торчат купюры, а на листе календаря под фигуркой кто-то написал: "На почин!". Наверное, для мотивации сотрудников? Ну, чтобы день был удачным, денежным.

P.S. Текст не ради "зрады", а для того, чтобы сделать выводы и принять меры. Если это, конечно, волнует правоохранителей.