Чому куля вцілила в дитину: з'ясувався несамовитий нюанс замаху на Соболєва

Загибель дитини під час замаху на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва була випадковістю, снайпер не передбачив поведінку випущеної кулі.
Кілер просто не міг спрогнозувати, що куля потрапить у хлопчика на задньому сидінні, передає ТСН. Трагічний випадок проаналізував професійний снайпер.
Замах на В'ячеслава Соболєва
За його словами, траєкторія кулі під час удару зі склом дуже змінюється.
"Швидше за все – це випадковість. Викривлення траєкторії під час зустрічі кулі зі склом. Опуклість, як відомо, в будь-якому випадку змінює траєкторію", – говорить він.
При цьому снайпера дивує, що стрілець вибрав саме готель і балкон, який видно з усіх боків. Крім того, на ньому він накривав себе і зброю картонною коробкою.
"Накривати на відкритому балконі, прикриватися картонкою навіть з урахуванням використання глушника – це трохи нерозумно", – пояснив експерт.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У Києві 1 грудня обстріляли автомобіль Range Rover депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. В результаті замаху загинув 3-річний син депутата Олександр. Сам депутат не постраждав.
Соболєв кілька років перебував у жорсткому конфлікті з впливовим "донецьким" суддею. Йому і його родині надходили погрози, зокрема фізичної розправи.
2 грудня стало відомо про затримання двох підозрюваних у замаху на Соболєва. Вони – екс-бійці Український добровольчої армії.
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