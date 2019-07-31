"Чого ображаєтеся?!" Кримчани потрапили в чергову халепу через Путіна

У Керчі (анексований Росією Крим) місцеві жителі поскаржилися на те, що по кілька днів не можуть потрапити до лікаря в міській стоматології. У мережі користувачі почали писати, що кримчани самі обрали таку владу і "чудове життя".

Про ситуацію в лікарні "Кerch.fm" повідомила керчанка. За її словами, талонів обмежена кількість, фахівців не вистачає, обладнання не дозволяє розглядати важкі випадки, а людей "відправляють" до Сімферополя (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ні для кого не секрет, що потрапити в міську стоматологію вкрай складно. Хто з ночі займає чергу, хто рано вранці, але не всі потрапляють до лікаря. У черзі люди лаються, кричать і скандалять", – поскаржилася місцева жителька.

Двері лікарні Кerch.fm

Вона написала, що "вищим органам" час звернути на увагу на цю проблему.

Під новиною люди почали жартувати над кримчанами. Користувачі впевнені, що місцеві жителі самі обрали таку владу і, відповідно, життя.

"Ви ж голосуєте з 76,6% результатом, значить вам таке існування подобається!

Чого тепер ображатися..?!!", "Поставте там телевізор і включіть Соловйова, Скабееву, Малахова врешті", "Нехай напишуть Путіну скаргу на чудове життя","Містечкова розвага: підірватися о четвертій ранку, щоб до п'ятої встигнути зайняти чергу і поскандалити!" – написали вони.

Блогер під ніком "RoksolanaToday & Крим25%" також прокоментував ситуацію на своїй сторінці в Twitter.

"Керч. Полювання на талончики або навіщо вашим дітям здорові зуби, якщо їм і жувати то особливо нічого?" – зазначив він.

Лікарня Кerch.fm

Коментарі Twitter / Кримський бандерівець

Крим. З ранку у міській стоматології в Керчі твориться пекло. Люди по кілька днів не можуть потрапити до лікаря, займають з ночі черзі і скандалять. Деякі пропонують поставити там телевізор і крутити Соловйова з Скабеевой https://t.co/pEPaYmutt0 ВІДЕО> https://t.co/qh7KKU1mOR pic.twitter.com/F53KvDzeLT - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 31 липня 2019 р

Керч

Полювання на талончики або навіщо вашим дітям здорові зуби, якщо ними жувати то особливо нічого? pic.twitter.com/YXPwfnKSV3 - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 31 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму поскаржилися на проблеми з каналізацією і громадськими вбиральнями в курортних містах. Також жителі півострова незадоволені бідністю і абсолютною незацікавленістю в культурному відпочинку туристів, які приїжджають з Росії.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся