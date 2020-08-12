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Чи спасе виправдання Найєма ДК "Укроборонпром" від банкрутства

Панас Мирний
Панас Мирний
Розслідування
2,3 т.
Чи спасе виправдання Найєма ДК 'Укроборонпром' від банкрутства

Прочитав останній ФБ пост Мустафи Найема з робочою назвою "для ворогів" та блог по його мотивах на "УП" про "95 % перемог". Я не думав що у Мустафи такий "совок" в голові – в Концерні біда, зате в текстах "взаємодійного" директора танки Укроборонпрома вже до Урала дійшли. Далі тільки facts check.

Чи спасе виправдання Найєма ДК "Укроборонпром" від банкрутства

Окремо прокоментую струси повітря про "успішне" виконання державного оборонного замовлення - завдяки звитягам "членів команди" в 2019 році ДОЗ невиконано на 30 %, адже жодної державної гарантії загальним лімітом 6 млрд. не було використано. Те саме, в повній мірі, стосується 1-го півріччя 2020 року – всі 10 млрд. все ще недоторкані, а це більше 30 % загальної вартості програм розвитку військової техніки та озброєння держави в 2020 році.

Здається, що в чому "на 95 %" професійні найєми та абромавічуси так це в брехні. З такими пролетарськими підходами до управління державною власністю, зокрема оспіваними в проекті 3822, де зарплату "директорам" будуть платити від обороту, а не від прибутку, цим нео-швондєрам треба перестати стіснятися та в наступному памфлеті заявити про необхідність невідкладного забезпечення "директоратів" держдачами, союзними здравницями, санаторіями та водіями на Волгах, адже ж від роботи "коні дохнуть".

Зрештою, закінчу замальовкою Булгакова. Професор Преображенский дуже правильно підмітив: "И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет". На що доктор Борменталь відповів, що інших немає, на що професор відреагував: "Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвёл 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать "Правду", — теряли в весе. […] Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетённое состояние духа".

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УкраїнаУкроборонпромМустафа Найєм
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  2. Розслідування