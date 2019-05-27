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/Розслідування

Бунт в одеській колонії: з'явилися нові подробиці. Фото та відео

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Після бунту ув'язнених в одеській колонії №51 на Люстдорфській дорозі поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за статтею 392 (дії, які дезорганізують роботу установ виконання покарань) КК.

Як повідомляє прес-служба Нацполіціі, в даний час ситуація повністю контролюється правоохоронними органами. Призвідники безладу ізольовані, з ув'язненими ведуться переговори.

У поліції зазначили, що попередньо під час бунту постраждали четверо співробітників колонії, їм була надана медична допомога. Загиблих серед співробітників колонії або в’язнів немає.

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Для стабілізації ситуації, яка склалася на території колонії, створений штаб у складі представників різних силових структур.

Зазначається, що після локалізації пожежі, яка виникла в результаті загоряння автомобіля, почне роботу слідчо-оперативна група поліції.

Поліція придушила бунт в одеській колонії

Поліція придушила бунт в одеській колонії

od.npu.gov.ua

Поліція придушила бунт в одеській колонії

Поліція придушила бунт в одеській колонії

od.npu.gov.ua

Поліція придушила бунт в одеській колонії

Поліція придушила бунт в одеській колонії

od.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 27 травня, в Одесі у виправній колонії №51 на Люстдорфській дорозі стався бунт ув'язнених. Для придушення бунту Національна гвардія взяла будівлю колонії штурмом.

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УкраїнаОдеса
Теги
тюрмаНаціональна поліція Україниполіція
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