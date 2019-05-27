Бунт в одеській колонії: з'явилися нові подробиці. Фото та відео

Після бунту ув'язнених в одеській колонії №51 на Люстдорфській дорозі поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за статтею 392 (дії, які дезорганізують роботу установ виконання покарань) КК.

Як повідомляє прес-служба Нацполіціі, в даний час ситуація повністю контролюється правоохоронними органами. Призвідники безладу ізольовані, з ув'язненими ведуться переговори.

У поліції зазначили, що попередньо під час бунту постраждали четверо співробітників колонії, їм була надана медична допомога. Загиблих серед співробітників колонії або в’язнів немає.

Для стабілізації ситуації, яка склалася на території колонії, створений штаб у складі представників різних силових структур.

Зазначається, що після локалізації пожежі, яка виникла в результаті загоряння автомобіля, почне роботу слідчо-оперативна група поліції.

Поліція придушила бунт в одеській колонії od.npu.gov.ua

Поліція придушила бунт в одеській колонії od.npu.gov.ua

Поліція придушила бунт в одеській колонії od.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 27 травня, в Одесі у виправній колонії №51 на Люстдорфській дорозі стався бунт ув'язнених. Для придушення бунту Національна гвардія взяла будівлю колонії штурмом.

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