Були п'яні, розважалися: поліцейські, які підстрелили дитину під Києвом, зробили зізнання

Поліцейські, яких затримано за підозрою в нанесенні важкого поранення 5-річному хлопчику в Переяслав-Хмельницькому, визнали свою провину.

Про це розповіла бабуся дитини Олександра Тлявова у коментарі "Громадському", уточнивши, що малюк знаходиться у важкому стані.

"Триває слідство. Начальник нашого райвідділу приїжджав до реанімації та говорив, що вони визнають провину, але вони такі п'яні, що не знають, хто це зробив. Вони напилися до несвідомого стану. Просто розважалися", – розповіла жінка.

Стрілянина / ілюстрація Pinterest

За її словами, копи сидітимуть за гратами. Тлявова пообіцяла, що родичі постраждалої дитини не дозволять, щоб поліцейські вийшли або були виправдані. Жінка розповіла, що онука прооперували.

"Лікарі не відходять від нього ані на секунду. Вони нічого не можуть сказати навіть на півгодини вперед. Дуже важкий стан у дитини. О 12 ночі його забрали на операцію, о 2:40 його мали з операції вивезти, а потім тільки через півтори години лікарі вийшли до нас. Все, що вони можуть сказати, це тільки два слова: "Дуже важкий", – зазначила вона.

Операція / ілюстрація pixabay

Хлопчика оперував завлікар, проте до родичів виходив його асистент і лікар з реанімації, які розповіли про травми.

"Черепна коробка повністю роздроблена. Куля відрикошетила, побила усю черепну коробку і застрягла в мозку. Її не можуть дістати, певно, там так і залишиться. Зробили трепанацію, прибрали всі ці кістки. Я так розумію, що голова зараз відкрита, щоб набряку сильного не було" , – додала Тлявова.

У поліції Київської області виклали свою версію подій, згідно з якою правоохоронець був поза службою і на сусідньому дворі "пристрілював" рушницю. Один постріл нібито випадково потрапив у двір, де гуляв хлопчик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дитина отримала вогнепальне поранення в голову 31 травня о 16:00, коли гуляла неподалік від свого будинку. Хлопчик був доставлений до реанімації.

Спершу працівники поліції стверджували, що він з необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь. Слідчі ДБР почали досудове розслідування за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень неповнолітньому (ч. 1 ст. 121 КК України). 2 червня стало відомо, що підозрюваних затримали.

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