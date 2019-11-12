Головна Новини
12 листопада • оновлено в 06:58
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Будуть відступати, поки зможуть": ветеран АТО оцінив відведення військ на Донбасі

323
Читати матеріал російською

Збройні сили України на Донбасі будуть йти з лінії розмежування, незважаючи на обстріли, оскільки вони стали заручниками мирної риторики українського керівництва.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV ветеран АТО Юрій Кочевенко, коментуючи відведення військ у районі населеного пункту Петрівське.

"Жодних терористів немає, є російські війська, які прямо керуються з Москви. Росія іноді має можливість клеїти дурня і говорити – а ми тут до чого, це вони стріляють, з ними і домовляйтеся, ми спробуємо зі свого боку вплинути, але не ми командуємо. Це повна брехня, але це форма тиску на Україну. По-перше, для того, щоб примусити до прямих переговорів з так званими "республіками". А по-друге, це форма тиску, щоб не дати української влади прийти до тями і реально контролювати ситуацію", – заявив Кочевенко.

Новини
Зачинені вікна, вимкнене світло: стало відомо, як живуть люди в Петрівському після розведення

На думку ветерана АТО, проблемою є відсутність у України "плану Б" на випадок, якщо розведення військ буде зірвано.

"Немає жодної чіткої заяви ані від президента як верховного головнокомандувача, ані від міністра оборони. А якщо буде зірвано розведення, якщо окупанти займуть території, які ми залишили? Ми чітко не проартикулювали свою готовність до іншого плану, який буде передбачати активну військову фазу. Ми не заявили це супротивнику, і він цим користується, ніби демонструє – ми будемо робити що захочемо, обстрілювати, порушувати перемир'я, а ви все одно будете відводити війська і нічого нам не зробите", – підкреслив він.

"Будуть відступати, поки зможуть, тому що самі себе зробили заручниками риторики миру за будь-яку ціну, і намагаються це продемонструвати зокрема західним партнерам. А Росія це використовує як слабке місце, в яке вона може направити всі свої зусилля, щоб примусити Україну до максимальних поступок з нашого боку", – додав Кочевенко.

"Будуть відступати, поки зможуть": ветеран АТО про відведення військ

facebook.com/pressjfo.news

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини ObozTV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Війна на Донбасі Відведення військ на Донбасі
Особа
Юрій Кочевенко
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Ветерани війни на Донбасі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel