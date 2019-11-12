"Будуть відступати, поки зможуть": ветеран АТО оцінив відведення військ на Донбасі

Збройні сили України на Донбасі будуть йти з лінії розмежування, незважаючи на обстріли, оскільки вони стали заручниками мирної риторики українського керівництва.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV ветеран АТО Юрій Кочевенко, коментуючи відведення військ у районі населеного пункту Петрівське.

"Жодних терористів немає, є російські війська, які прямо керуються з Москви. Росія іноді має можливість клеїти дурня і говорити – а ми тут до чого, це вони стріляють, з ними і домовляйтеся, ми спробуємо зі свого боку вплинути, але не ми командуємо. Це повна брехня, але це форма тиску на Україну. По-перше, для того, щоб примусити до прямих переговорів з так званими "республіками". А по-друге, це форма тиску, щоб не дати української влади прийти до тями і реально контролювати ситуацію", – заявив Кочевенко.

На думку ветерана АТО, проблемою є відсутність у України "плану Б" на випадок, якщо розведення військ буде зірвано.

"Немає жодної чіткої заяви ані від президента як верховного головнокомандувача, ані від міністра оборони. А якщо буде зірвано розведення, якщо окупанти займуть території, які ми залишили? Ми чітко не проартикулювали свою готовність до іншого плану, який буде передбачати активну військову фазу. Ми не заявили це супротивнику, і він цим користується, ніби демонструє – ми будемо робити що захочемо, обстрілювати, порушувати перемир'я, а ви все одно будете відводити війська і нічого нам не зробите", – підкреслив він.

"Будуть відступати, поки зможуть, тому що самі себе зробили заручниками риторики миру за будь-яку ціну, і намагаються це продемонструвати зокрема західним партнерам. А Росія це використовує як слабке місце, в яке вона може направити всі свої зусилля, щоб примусити Україну до максимальних поступок з нашого боку", – додав Кочевенко.

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