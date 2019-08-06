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"Боїться, що передумають!" Росія пішла на хитрий хід із паспортами на Донбасі

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На окупованому Донбасі Росія активно видає паспорти "військовослужбовцям". Особливу увагу приділяють тим, у кого терміни дії паспорта громадянина України закінчуються.

Оперативні дані групи "Інформаційне спротив" за період із 30 липня по 5 серпня опублікував експерт Центру військово-політичних досліджень Костянтин Машовець на своїй сторінці у Facebook.

"У частинах і підрозділах 1 і 2 АК ВС РФ (Армійський корпус збройних сил Російської Федерації. – Ред.) Триває процес видачі російських паспортів "військовослужбовцям", особлива увага приділяється тим, у кого терміни дії паспорта громадянина України закінчуються", – написав військовий експерт.

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За його словами, командування обох "корпусів" встановило жорсткий графік щотижневої звітності підлеглих "частин і підрозділів" про проведену видачу документів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Теги
Донбас Росія російські паспорти
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an and
an and
Я правильно понимаю, что большинство в незаконных военизированных формированиях - это граждане России? Т.е. граждане России с российским оружием в руках на территории Украины ведут боевые действия с регулярными армейскими подразлелениями Украины? Как это называется и что должны делать ВСУ по всем международным да и любым законам, в т.ч. и российским? Да и просто здравый смысл что говорит?
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