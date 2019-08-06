"Боїться, що передумають!" Росія пішла на хитрий хід із паспортами на Донбасі

На окупованому Донбасі Росія активно видає паспорти "військовослужбовцям". Особливу увагу приділяють тим, у кого терміни дії паспорта громадянина України закінчуються.

Оперативні дані групи "Інформаційне спротив" за період із 30 липня по 5 серпня опублікував експерт Центру військово-політичних досліджень Костянтин Машовець на своїй сторінці у Facebook.

"У частинах і підрозділах 1 і 2 АК ВС РФ (Армійський корпус збройних сил Російської Федерації. – Ред.) Триває процес видачі російських паспортів "військовослужбовцям", особлива увага приділяється тим, у кого терміни дії паспорта громадянина України закінчуються", – написав військовий експерт.

Терористи Хвиля

За його словами, командування обох "корпусів" встановило жорсткий графік щотижневої звітності підлеглих "частин і підрозділів" про проведену видачу документів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спростив процедуру отримання російського громадянства для всіх жителів Донецької і Луганської областей, а не тільки непідконтрольних Україні "Л/ДНР".

У Раді національної безпеки і оборони України запланували секретні заходи як реакцію на указ Путіна.

Процес російської "паспортизації" жителів тимчасово окупованої частини Донбасу зіткнувся з певними труднощами.

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