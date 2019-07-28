Безстрокове перемир'я на Донбасі: терористи пролили кров воїна ЗСУ

Окупанти на Донбасі 27 липня один раз використовували зброю, порушивши наказ про дотримання безстрокового перемир'я.

За даними прес-центру штабу Операції Об'єднаних сил, в результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник зробив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік від Кримського – з автоматичного гранатомета", – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, з початку доби, 28 липня, станом на ранок нового обстрілу зафіксовано не було.

Ілюстрація. Війна на Донбасі Соц мережі

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню", – підсумували у відомстві.

Нагадаємо, що указ про припинення дотриманні безстрокового перемир'я передбачає:

незастосування будь-якого виду вогню, включаючи снайперський;

заборона наступальних дій і розвідувально-диверсійних операцій;

заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах і в їх близькості, (особливо це стосується об'єктів цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні та громадські приміщення).

Як повідомляв OBOZREVATEL, постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк розповів, що за період з березня 2019 року, коли було оголошено попереднє перемир'я, в зоні ООС загинули 49 воїнів Збройних Сил України та ще 307 отримали поранення.

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