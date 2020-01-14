Представлялися АТОвцями і виманили 11 млн: поліція накрила небезпечну банду вимагачів. Фото

Слідчі Нацполіціі викрили злочинну організацію вимагачів, які викрадали людей в Україні і вибивали з них повернення неіснуючих боргів.

Встановлено причетність групи до скоєння чотирьох епізодів з незаконним отриманням близько 11 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Слідство з'ясувало, що орієнтовно в 2019 році 26-річний громадянин Російської Федерації створив злочинну організацію для скоєння особливо тяжких злочинів. Під приводом повернення боргів, зловмисники представлялися учасниками АТО і з застосуванням насильства, погроз убивства, пошкодження майна та викрадення вимагали у потерпілих гроші.

Виманили 11 млн: поліція накрила банду вимагачів ulpravda.ru

Встановлено, що "працювали" учасники злочинної організації на замовлення третіх осіб. Для прикриття своєї злочинної діяльності підозрювані використовували різні суб'єкти господарювання.

Лідер злочинної організації

Так, учасники організації погрожували одному з постраждалих і його близьким родичам вбивством і вимагали 400 000 доларів США. А у вересні 2019 Києві підозрювані викрали іншого потерпілого, вимагаючи від нього 15 000 євро.

Відзначається, що Головне слідче управління Нацполіціі України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо восьми учасників злочинної організації.

Їм інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 189 (вимагання, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження) та ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

В Україні викрили банду вимагачів

В Україні викрили банду вимагачів

В Україні викрили банду вимагачів

Зараз лідер злочинної організації оголошений у міжнародний розшук. Ще четверо підозрюваних – у державний. Решта троє підозрюваних вже затримані.

В Україні викрили банду вимагачів

В Україні викрили банду вимагачів

В Україні викрили банду вимагачів

В Україні викрили банду вимагачів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві, Вінниці та на Черкащині затримали учасників збройного угруповання, які грабували елітні квартири українців.

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