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Арешт Гримчака: суд осоромився новими помилками

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При виправленні помилок в постанові про арешт заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і ВПО України Юрія Гримчака, Деснянський суд Чернігова знову втрапив у халепу.

Він припустився помилок в уже новій постанові, розповіла "Громадському" адвокат підозрюваного Тетяна Матяш.

"По-перше, напевно, треба подавати знову клопотання про виправлення помилки вже в постанові про розгляд клопотання про виправлення помилки. Моє прізвище Матяш, а не Мятяш. Крім того, вона не назвала порядок набуття чинності цією постановою. Вона цього не вказала, це є підставою для подання скарги на суддю до відповідних органів. Суддя навмисно пішла на порушення, щоб направити його (Гримчака. – Ред.) в СІЗО", – стверджує захисниця заступника міністра.

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Юрій Гримчак і Тетяна Матяш

Юрій Гримчак і Тетяна Матяш

"Главком"

Матяш також додала, що буде подавати апеляційні скарги на всі рішення судді, скаргу до Вищої кваліфікаційної комісії суддів і в Державне бюро розслідувань.

Відзначимо, інформація щодо справи Гримчака обросла резонансними, часом навіть суперечливими, подробицями. З'явилися дані, що справу просто хочуть зам'яти, тому нібито спеціально прив'язали до справи про замах на Чорновол. Крім того, посипалися звинувачення у фальсифікації справи. Що не так зі скандальним розслідуванням, читайте тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Затримання Гримчака
Особа
Юрій Гримчак
Місце
Україна
Тег
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб
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филипп филипыч
филипп филипыч
зачем грымчаку несколько пачек календариков? на нарах перелистовать?))
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