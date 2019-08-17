Арешт Гримчака: суд осоромився новими помилками

При виправленні помилок в постанові про арешт заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і ВПО України Юрія Гримчака, Деснянський суд Чернігова знову втрапив у халепу.

Він припустився помилок в уже новій постанові, розповіла "Громадському" адвокат підозрюваного Тетяна Матяш.

"По-перше, напевно, треба подавати знову клопотання про виправлення помилки вже в постанові про розгляд клопотання про виправлення помилки. Моє прізвище Матяш, а не Мятяш. Крім того, вона не назвала порядок набуття чинності цією постановою. Вона цього не вказала, це є підставою для подання скарги на суддю до відповідних органів. Суддя навмисно пішла на порушення, щоб направити його (Гримчака. – Ред.) в СІЗО", – стверджує захисниця заступника міністра.

Юрій Гримчак і Тетяна Матяш "Главком"

Матяш також додала, що буде подавати апеляційні скарги на всі рішення судді, скаргу до Вищої кваліфікаційної комісії суддів і в Державне бюро розслідувань.

Відзначимо, інформація щодо справи Гримчака обросла резонансними, часом навіть суперечливими, подробицями. З'явилися дані, що справу просто хочуть зам'яти, тому нібито спеціально прив'язали до справи про замах на Чорновол. Крім того, посипалися звинувачення у фальсифікації справи. Що не так зі скандальним розслідуванням, читайте тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

14 серпня представники СБУ разом з НАБУ і ГПУ затримали Гримчака.

Разом з Гримчаком був затриманий його помічник, який доводиться дружині чиновника Юлії братом. Його ім'я – Ігор Овдієнко.

Журналіст Володимир Бойко запевнив, що для затримання Гримчака була вчинена фальсифікація.

Спікер ГПУ Андрій Лисенко підтвердив, що підозрювані вимагали хабар в розмірі $1,1 млн за обіцянку забезпечити вплив на суддів ВСУ щодо винесення рішення на користь зацікавленої особи і також за здійснення впливу на відповідних посадових осіб Мінкультури та КМДА.

Адвокат Гримчака Тетяна Матяш заявила, що передача хабара не була зафіксована, а замість 480 тис. доларів у нього нібито вилучили півмільйона календариків.

Журналіст Юрій Бутусов вказав на кілька парадоксів у справі Гримчака.

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