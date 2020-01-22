Найбільша меблева афера: від нової схеми постраждали сотні українців

В Україні сотні людей постраждали від афери з меблевим інтернет-магазином. Нечесні на руку підприємці пропонували кращі умови. Правда, від покупців вимагали передоплату.

У результаті люди віддавали від 1 тисячі гривень до 15 тисяч, а меблі так і не отримали. Зараз справу розслідує кіберполіція.

Детальніше про меблеву аферу читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Ліжко була на тисячу гривень дешевше

Олена Кузьменко з Донецької області в грудні минулого року замовила в інтернет-магазині itis двоярусне ліжко для дітей. "Купилася на дешеву ціну, практично на тисячу гривень дешевше, ніж на інших сайтах. У мене взяли замовлення і попросили перерахувати передоплату на карту Приват банку – 4300 гривень. Я скинула гроші. Жодних документів не давали, я вже по телефону запитала номер свого замовлення і стала чекати", – розповідає Олена.

Меблі на сайті були дешевшими, ніж в інших магазинах itis

Менеджерка чемно пообіцяла, що ліжко покупниця отримає до Нового року. Мовляв, виконання замовлення заплановано на 26 грудня, тоді ліжко передадуть на Нову пошту, і до 30 грудня воно вже стоятиме у Олени в квартирі.

Коли жінка зателефонувала в магазин у призначений день, їй повідомили, що її покупка вже на пошті. Правда, уточнили, що упаковувати її будуть пару днів. "Я передзвонила на пошту, мені сказали, що на це у них піде тільки день. Знову зв'язалася з магазином, стала питати, так де ж моє ліжко. Мені сказали, що воно в Чернігові, а ось у якому відділенні не знають, запитають у логістів, у яких вихідний", – згадує Олена.

Вихідний у логістів затягнувся до 8 січня 2020 року, а покупниці сказали, що 9 січня вона точно все отримає. А вже з 8 січня Олена додзвонитися за вказаними на сайті телефонами не могла. По вайберу їй написали, що доставка буде 9-11 січня. Номер посилки так і не назвали, а потім уже не відповідали і на СМС.

Сайт існує дотепер, але телефони відключені itis

"Я подивилася в Інтернеті, там уже люди стали писати свої історії, у них також взяли передоплату, але меблі не прислали. Вони стали звертатися в кіберполіцію. Я через вайбер зажадала повернути гроші, мені пообіцяли, але нічого, зрозуміло, не повернули. А 13 січня вже і вайбер відключився", – розповідає Олена.

За словами Кузьменко, ФОП, на який був оформлений магазин, раптово закрився. Хоча раніше не було жодних повідомлень про те, що він припиняє діяльність.

"Я сама до декрету працювала бухгалтером і знаю, що за день ФОП закрити неможливо, на це піде не один тиждень. Як з'ясувалося, нас більше 180 постраждалих. І всі перераховували гроші на п'ять різних карток, оформлених на приватних осіб. Сам ФОП був записаний на якогось Віталія Кандела, але це підставна особа", – вважає обдурена жінка-покупець.

Уже 200 постраждалих, а вкрали мільйони

У подібну ситуацію потрапила і переселенка з Луганська Катерина Соколова. Вона замовила собі ліжко в орендовану квартиру. "Ціна була нижча, всього 2931 грн. Та й матрац у мене нестандартний. Тому коли побачила ліжко з потрібними розмірами і гарною ціною, то одразу замовила. Тепер шкодую, що не пошукала відгуки про цей магазин", – розповідає Катерина.

Відгуки про те, що цей магазин обманює, стали з'являтися в Інтернеті ще на початку 2017 року Отзовік

Оператор магазину була дуже ввічливою і попросила передоплату – 1100 грн. Катя гроші перерахувала і стала чекати. Правда, підозра закралася, коли вона подзвонила в магазин, щоб уточнити, коли ж привезуть ліжко, а телефони виявилися відключеними.

Тоді Катя стала шукати відгуки про магазин і зрозуміла, що її ошукали. Люди писали, що магазин після передоплати перестає виходити на зв'язок із клієнтами.

Шахраї

Причому скаржилися на цей магазин люди вже з 2016 року. Але тоді хоча б хоч щось доставляли. Наприклад, ліжко, а матрац забували. Але останні кілька місяців магазин просто кидав клієнтів. Коли обурені люди дзвонили і вимагали повернути гроші, то їх номери телефонів додавали в чорний список.

За словами Каті, таких обдурених покупців уже набралося 200 осіб. Люди об'єднуються і пишуть заяви в кіберполіцію.

"Судячи з усього, мова йде про мільйони вкрадених грошей. Банківські картки були оформлені на хронічних боржників. А власник картки, на яку я відправила гроші, боржник і людина, позбавлена батьківських прав", – каже Катерина.

Покупки в інтернеті за правилами

Ми відправили запит у кіберполіцію, чекаємо від них відповіді. Зараз сайт цього магазину в Мережі є, але всі зазначені телефони відключені. Але це не означає, що через деякий час подібний магазин не запрацює з іншою назвою.

На думку адвоката Андрія Вареника, робити покупки в інтернет-магазинах потрібно, дотримуючись певних правил.

"У першу чергу потрібно переглянути відгуки про цей магазин. Зараз багато різних "чорних списків" у Мережі, або просто поставити в пошуку назву магазину і почитати, що пишуть люди. Також можна з'ясувати, як давно цей магазин існує, чи не створений він пару місяців тому", – говорить Вареник.

Гроші

Також юрист каже, що якщо у цього онлайн магазину є можливість самовивозу товару, то це добра ознака. "Значить, можна приїхати, побачити покупку, помацати й отримати її".

Краще не ризикувати і не брати товар у магазині, де просять передоплату. "Якщо вас просять перерахувати гроші, та ще в платежі не вказувати призначення коштів, то це серйозний привід задуматися. Тут є великий шанс, що вас обдурять. Краще з такими магазинами не зв'язуватися", – радить Вареник.

За словами юриста, людина повинна сама вирішити – готова вона заощадити і ризикнути втратити гроші. Або вона краще заплатить більше, але буде впевнена в тому, що товар прийде і її не обдурять.

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