8 тисяч під підозрою! В "ДНР" зробили заяву про загрозу коронавірусу

В окупованій частині Донецької області під наглядом лікарів через загрозу коронавірусу перебувають 7984 осіб.

Як передають "Новини Донбасу" із посиланням на "мінохоронздоров'я" окупантів, із них 118 осіб було госпіталізовано, інші перебувають у самоізоляції.

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Більшість із цих людей приїхали в ОРДО з інших країн у період із 27 до 29 березня. При цьому в "ДНР" заявляють про "стабільну обстановку" і відсутність зафіксованих випадків захворювання COVID-19.

У "ДНР" заперечують захворювання COVID-19, але 8 тисяч осіб під підозрою

Як писав OBOZREVATEL, станом на 10:00 понеділка, 30 березня, в Україні кількість підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 досягла 480.

При цьому всього у Донецькій області зафіксовано вже 6 випадків захворювання.

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