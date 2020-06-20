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15-річний українець, який на смерть збив однорічного племінника, перестав говорити

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Розслідування
5,0 т.
Підліток на машині збив племінника на Рівненщині

Підліток на машині збив племінника на Рівненщині

Підліток, який на смерть збив свого однорічного племінника в селі Бобрин на Рівненщині, перестав говорити після події.

Деталі трагедії розповіли родичі загиблої дитини, йдеться в сюжеті "ТСН". За їх словами, 15-річний Сергій знаходиться в жахливому стані і покараний морально (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Він перестав говорити відразу в той день", – зазначила місцева мешканка Мирослава Кухлевська.

У поліції відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху, за що загрожує до восьми років в'язниці. Однак підлітка за ґрати не посадять.

"Згідно з кримінальним кодексом, особа несе відповідальність з 14 років, проте саме за цей вид злочину відповідальність настає з 16 років", – повідомила прессекретар ГУ Нацполіціі Рівненщини Марія Юстицька.

Швидше за все, до юнака застосують так звані примусові заходи виховного характеру. Це може бути обмеження дозвілля, пильний нагляд дорослих або ж направлення у навчально-виховний заклад.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Рівненщині підліток вирішив покататися на автомобілі і збив на смерть однорічну дитину.

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  1. /Розслідування