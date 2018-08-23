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"Зворушливо до сліз": відео британців до Дня Незалежності України порвало мережу

2.8тЧитати новину російською

Посольство Великобританії підготувало спеціальне відео-привітання до Дня Незалежності України.

На ньому дипломати станцювали в найвідоміших місцях Києва - Андріївському узвозі, пішохідному мості до Труханового острова, сходах до Воздвиженки, біля Національного театру опери і балету, головного корпусу КНУ ім. Т. Шевченка і в метро. Ролик з'явився на Facebook-сторінці посольства.

Кожен з учасників одягнув річ із характерних національних елементів - козацький пояс, шапку, червоне намисто, вишиванку та показав публіці кілька традиційних рухів.

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"Деякі дипломати займалися танцями з дитинства, для інших це стало особистим викликом, проте всі ретельно готувалися, репетирували і танцювали під мелодію флейти з пісні молодої української співачки Alina Pash - Bitanga", - відзначили в посольстві.

Відео викликало ажіотаж в мережі і отримало безліч позитивних відгуків.

"Зворушливо до сліз": відео британців до Дня Незалежності України порвало мережу
"Зворушливо до сліз": відео британців до Дня Незалежності України порвало мережу
"Зворушливо до сліз": відео британців до Дня Незалежності України порвало мережу
"Зворушливо до сліз": відео британців до Дня Незалежності України порвало мережу
"Зворушливо до сліз": відео британців до Дня Незалежності України порвало мережу
"Зворушливо до сліз": відео британців до Дня Незалежності України порвало мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше показали, як Київ готується до Дня Незалежності-2018.

Місце
УкраїнаКиїв
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Комментарии на сайте не модерированы
Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
На что только люди не идут,лишь бы лохлы снова денюх клянчить не начали.
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