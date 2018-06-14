В ленте попался пост какой-то женщины с фото другой женщины и подписью, сообщающей, что это карманница, укравшая у неё в троллейбусе телефон.

Лайков (в основном со слезой) - около 1000, коментов более 400. Процентов 60 - советы: бить на месте в нос, бить на месте в челюсть, убивать, ломать руки, ломать ноги, бить ногами, рубить пальцы, разбивать голову, брить голову, поливать зеленкой, вывозить на окружную и принуждать к оральному сексу.

Процентов 20 - предположения: что женщина на фото не карманница, а телефон ей подкинули, что женщина на фото не карманница, потому что карманницы не могут так прилично выглядеть, что женщина на фото не карманница, потому что не похожа, что карманница наверняка приехала из Донецка, что автор и женщина на фото не поделили мужика.

Процентов ещё 20 - гневная риторика: как можно воровать в троллейбусах, в них же ездят бедные, Аваков крышует карманников, потому что не ездит в троллейбусах, Порошенко крышует воров, потому что сам вор. Вопросов, вызвала ли автор поста полицию - два. Ответов на каждый - по десятку, но не от автора поста, а от авторов коментов с гневной риторикой.

А сейчас - внимание, вопрос. К социологам, психологам и социопсихологам. Нам пц?